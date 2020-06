Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Nesawissimaja Gaseta»: Kanzlerin Merkel ignoriert Ängste Russlands

MOSKAU: Zur Kritik von Kanzlerin Angela Merkel an Russland bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung am 27. Mai schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Bei ihrem Auftritt hat die Kanzlerin scharf die gegenwärtige Politik Moskaus kritisiert (...) und deutlich gemacht, dass Deutschland sich auch während der EU-Ratspräsidentschaft mit Russland beschäftigen wird, weil Berlin besorgt ist wegen fundamentaler Verstöße gegen internationales Recht (...) Merkels Problem besteht darin, dass sie die Ängste Moskaus ignoriert, dass etwa die in Deutschland stationierten Atomwaffen der USA womöglich gegen Russland gerichtet werden könnten.

Dafür hätte Deutschland, das Piloten der Luftwaffe dafür einsetzen müsste, die volle Verantwortung. Und diese Umstände sind es, die Russland dazu bringen, mehr als aufmerksam alle Handlungen Deutschlands in dieser Hinsicht zu beobachten - auch unter Einsatz aller verfügbaren Methoden der Geheimdienste. Mit anderen Worten sollte sich Berlin eher mal anschauen, wie sein Verhalten in den Augen anderer Länder aussieht, als Moskau immer nur zu beschuldigen.»

«Hospodarske noviny»: USA mit eigenen Problemen beschäftigt

PRAG: Die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Montag zu den Protesten in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd:

«Die Tötung George Floyds in Minneapolis und ihre Nachwirkungen zeigen anschaulich, dass die USA bei sich zu Hause mit einem latenten Rassismus zu kämpfen haben. Noch dazu scheint dieser Rassismus unter US-Präsident Donald Trump zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen stillen Fürsprecher auf dem höchsten Posten des Landes zu haben. Für die übrigen Demokratien im Ausland sind die USA zu einem unberechenbaren Partner geworden. Die egoistischen Launen eines einzelnen Mannes gefährden Beziehungen und Bündnisse, die über viele Jahre aufgebaut worden waren. Es entsteht ein Bild der USA unter Trump als eines Landes, das immer mehr Probleme mit sich selbst hat und immer weniger Kraft, Bereitschaft und Willen, sich um den Rest der Welt zu kümmern.»

«Financial Times»: Trumps Rhetorik wirkt aufwieglerisch

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Montag die Proteste in den USA:

«Donald Trump ist nicht schuld an den Straßenunruhen oder an den Ereignissen, die dazu geführt haben. Die amerikanische Politik war schon vor schon vor seiner Zeit leicht entflammbar. Die Probleme, um die es hier geht - Rasse und das Verhalten der Polizei - werden ihn überdauern. Jedoch beeinflusst ein Präsident die nationale Stimmungslage mit seiner Rhetorik viel stärker als andere. Das gilt erst recht in angespannten Situationen. Und Trumps jüngste Interventionen waren aufwieglerisch. (...) Niemand in der Welt verfügt über ein Podium, das an jenes des US-Präsidenten heranreicht. Wenn er es missbraucht, müssen einfache Amerikaner mit den Folgen fertig werden.»

«The Times»: Den USA steht ein schwieriger Sommer bevor

LONDON: Zu den Protesten in den USA meint die Londoner «Times» am Montag:

«Der demokratische Präsidentschaftsanwärter Joe Biden ist zwar traditionell populär bei schwarzen Wählern, aber während der Corona-Krise fiel es ihm schwer, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Am Samstag sagte er, es sei zwar richtig gegen Polizeibrutalität zu protestieren, aber falsch, Nachbarschaften niederzubrennen und sinnlose Zerstörungen anzurichten.

Er will einerseits anerkennen, dass die Beschwerden vieler Demonstranten aufrichtig sind. Aber Biden wird sich auch davor hüten, mit gewalttätigen Ausschreitungen in Verbindung gebracht zu werden, was seiner Kandidatur bei Trumps eher moderaten Unterstützern schaden könnte. Doch ein langer, schwieriger Sommer hat gerade erst begonnen und letzten Endes ist es der Präsident, der die richtigen Worte finden muss, um die Gemüter zu beruhigen. Das aber müsste er zunächst mal auch wollen.»

«La Repubblica»: Trump braucht G7-Runde innenpolitisch

ROM: Zu der Debatte um ein neues Datum für einen G7-Gipfel in den USA, der vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie umgeplant wird, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Montag:

«Wird das G7-Format die Präsidentschaft von Donald Trump überleben? Eine solche Frage ist nicht aus der Luft gegriffen. Auf einer ganz greifbaren Ebene schafft die persönliche und politische Distanz zwischen Donald Trump und Angela Merkel eine Quelle von Spannungen, die nur schwer zu überwinden ist. Das geht bis zu dem Punkt, dass das Datum und die Tagesordnung in Frage gestellt werden. Der jüngste Vorschlag des Weißen Hauses lautete, den Gipfel bis Mitte Juni mit einem realen Treffen in Camp David abzuhalten; Merkel hat das mit ihrer Weigerung einer Teilnahme unmöglich gemacht. Für Trump ging es darum, angesichts eines Amerikas, das sich weiter im Griff der Pandemie und von wachsenden rassischen und sozialen Konflikten befindet, eine rasche und vollständige Rückkehr zur Normalität zu demonstrieren, und zwar mit Hilfe der internationalen Staats- und Regierungschefs; Merkel wollte Trump diesen Imagegewinn in einem Wahljahr nicht geben. Und vielleicht hat sie sich auch kalt gerächt, angesichts der Art und Weise, wie der US-Präsident die G20-Runde unter deutscher Präsidentschaft kompliziert gemacht und behindert hatte.»