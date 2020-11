Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«The Independent»: Londons Verhandlungsposition ist geschwächt

LONDON: Der Londoner «Independent» kommentiert am Montag die Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU:

«Mit Joe Biden als gewähltem US-Präsidenten ist die - sowieso wirklichkeitsfremde - Idee gestorben, dass eine wirtschaftliche Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten den Verlust des europäischen Binnenmarktes aufwiegen könnte. Großbritannien kann seine besondere Beziehung (zu den USA) nicht länger nutzen, um die EU zu einem Deal zu drängen. Der künftige US-Präsident hat eindeutig klargestellt, dass er größten Wert auf das Karfreitagsabkommen und die Bestimmungen zu Irland im Vertrag über den Austritt Großbritanniens aus der EU legt. Das hat Londons Verhandlungsposition geschwächt. (...)

(Premier) Boris Johnsons beste Option scheint darin zu bestehen, zu nehmen, was immer er kriegen kann, beim Rest nachzugeben, zu unterschreiben, einen Sieg zu verkünden und dann weiterzumachen. Das ist genau das, was er vor einem Jahr mit dem Austrittsabkommen gemacht hat.»

«Libération»: Trump beschädigt Demokratie

PARIS: Über US-Präsident Donald Trump, der den Sieg seines Herausforderers Joe Biden bei der US-Wahl offiziell immer noch nicht anerkennt, schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Montag:

«Je mehr Tage vergehen, desto mehr kommt Donald Trumps (...) kindliche Seite zum Vorschein. (...) Schmollend gab er am vergangenen Freitag fast seine Niederlage zu, (...)wutentbrannt verschickte er am Sonntag eilig Tweets, in denen er in Großbuchstaben erneut behauptete, die Wahl sei gefälscht worden (...).

Und genau in solchen Momenten erkennt man das Ausmaß der Schäden, die dieser Mann der amerikanischen Demokratie, ja der weltweiten Demokratie (...) zugefügt hat. (...) Es gibt immer noch fast 73 Millionen Amerikaner, die von dem siegreichen Trump, der seine Allmacht in Szene setzte, begeistert sind. Aber werden sie es noch immer sein, wenn sich in einigen Wochen die Vernunft durchgesetzt hat? Zumindest waren es am Samstag weit weniger als erwartet, die ihre Unterstützung kundtaten.»

«De Standaard»: Freihandelsabkommen ist ein großer Sieg für China

BRÜSSEL: China hat mit 14 asiatisch-pazifischen Staaten das größte Freihandelsabkommen der Welt abgeschlossen. Dazu heißt es am Montag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Für China ist die Unterzeichnung ein großer Sieg. Wirtschaftlich gesehen ist es in diesem Club sowieso das Land mit dem größten Gewicht. Peking versucht zunehmend, den Normen rund um Handel und E-Commerce seinen Stempel aufzudrücken. Große Handelsverträge können dabei helfen, ganz sicher im Fall der Nachbarn. (...)

Der Handelskrieg zwischen Washington und Peking hat die Bedeutung des Abkommens für die Länder der Region nur noch vergrößert. Es macht sie weniger abhängig. Sie sind gespannt auf die Reaktion des neuen US-Präsidenten Joe Biden und die Art und Weise, wie seine Regierung den internationalen Handel angehen wird.»

«Trouw»: Johnson steht unter Feuer

AMSTERDAM: Zu den Gesprächen über ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU heißt es am Montag in der niederländischen Zeitung «Trouw»:

«Ein No-Deal-Brexit würde, wie auch immer, für ein Chaos sorgen. Etwas, das (der britische Premierminister) Boris Johnson mitten in dieser Pandemie absolut nicht brauchen kann. Am liebsten wäre ihm, dass der Brexit von der Tagesordnung verschwindet, so dass er sich großen internationalen Themen widmen kann, mit denen er punkten kann. Die Briten organisieren im kommenden Jahr COP26, die 26. internationale Klimakonferenz. Auch der G7-Gipfel findet im kommenden Jahr in Großbritannien statt. Ideale Momente, um sich zu profilieren, am liebsten mit (dem gewählten US-Präsidenten) Joe Biden an seiner Seite.

Johnson kann sich jedoch eine erhebliche Veränderung innerhalb der Brexit-Gespräche nicht erlauben. Er hat es zu tun mit einer Fraktion voller ausgesprochener Hardliner. Sollte ein Kompromiss bedeuten, dass die Briten noch jahrelang an allerlei EU-Regeln gebunden sind, könnte in seiner Partei ein Aufstand ausbrechen. Und das, wo er in seiner Fraktion bereits furchtbar unter Feuer steht wegen seiner Corona-Politik.»

«El Periódico»: Entwicklungshilfe gegen Flüchtlingskrise

MADRID: Die spanische Zeitung «El Periódico» kommentiert am Montag die steigende Zahl von Migranten und Flüchtlingen aus Afrika, die die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln im Atlantik in kleinen Holzbooten erreichen:

«2006 erlebten die Kanaren die sogenannte «Cayuco-Krise», bei der mehr als 32.000 Menschen aus dem Senegal, aus Mauretanien und Marokko in Fischerbooten kamen. Dieses Jahr sind die Zahlen wieder stark gestiegen. Bisher kamen mehr als 16.000 Menschen, nicht zu vergessen all jene, die auf See umgekommen sind. Die riskante Migrationsroute über den Atlantik wird nicht nur von Einwanderern aus Gebieten südlich der Sahara genutzt, sondern auch von Marokkanern und anderen Nordafrikanern, die unter den Folgen schwerer Dürren und der Pandemie leiden.

Die vorgeschlagenen Lösungen sind immer dieselben. Zelte an den Häfen oder Zimmer in leeren Hotels, Abschiebungen in das Herkunftsland, Polizeikontrollen und Widerstand gegen die Aufnahme. Angesichts der Überforderung der Inseln muss es jetzt kurzfristig darum gehen, Leben zu retten und die Seenotrettung auszubauen. Mittelfristig aber muss humanitäre Politik durch wirksame wirtschaftliche Entwicklungshilfe ergänzt werden.»

«Tages-Anzeiger»: Trump hat Entstehen eines Konkurrenten zugelassen

ZÜRICH: China hat mit 14 asiatisch-pazifischen Staaten das größte Freihandelsabkommen der Welt abgeschlossen. Dazu heißt es am Montag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Die Regionale umfassende wirtschaftliche Partnerschaft, so sein offizieller Name, könnte Europa marginalisieren und die Handelspolitik der USA aushebeln. (...)

Jetzt gilt es also eine neue Abkürzung zu lernen - auf Englisch lautet das Abkommenskürzel RCEP. Erinnert sei aber auch an eine alte: TPP. Die Transpazifische Partnerschaft sollte unter Ausschluß von China den Handel zwischen den USA und vielen asiatischen Staaten erleichtern. Doch Donald Trump zog die USA 2017 aus dem fast fertiggestellten Abkommen zurück - worauf China die Initiative zu dem neuen Vertrag ergriff. Es könnte also kommen wie bei einem Schachspiel, bei dem die USA nur an den nächsten Zug denken und China vier Züge im Voraus plant. Im Bemühen, den Einfluss Chinas zu beschränken, hat Donald Trump einen übermächtigen Konkurrenten im Welthandel entstehen lassen, der den USA und Europa einen Perspektivenwechsel in Richtung Asien aufzwingen wird.»

«NZZ»: Macron sieht sich gern als Führungsfigur Europas

ZÜRICH: Zur Außenpolitik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron schreibt am Montag die «Neue Zürcher Zeitung»:

«Macron schreibt seinem Land als permanentem Mitglied des Uno-Sicherheitsrates, als Atommacht und Gründungsmitglied der EU mit seiner weltweiten Präsenz durch Überseegebiete und der Verbreitung der französischen Sprache eine besondere «Strahlkraft» zu. Er sieht sich selbst gern als Führungsfigur Europas und der westlichen Diplomatie - in einer Rolle, in der er an Gewicht gewinnen konnte durch die Wirren, in denen das Weiße Haus unter Donald Trump gefangen war. Ob er dieses Gewicht unter dem künftigen Präsidenten Joe Biden behalten kann, wird sich erst zeigen.

Doch Macron ist eben auch überzeugter Europäer. Schon vor drei Jahren forderte er in seiner vielbeachteten Rede vor der Sorbonne ein «souveränes, geeintes und demokratisches Europa» mit einer gemeinsamen Verteidigung, einem Euro-Zonen-Budget und einer gemeinsamen Außenpolitik. Nicht alle diese Forderungen muss man gut finden. Letztere wird aber nötig sein, wenn die Europäer den Krisen in ihrer Nachbarschaft entgegentreten und den Einfluss nicht vollends Ländern wie der Türkei oder Russland überlassen wollen.»