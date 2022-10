Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Dagens Nyheter»: Putins Drohungen offenbaren seine große Schwäche

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert die Lage im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine:

«In den vergangenen Wochen hat Putin die Lautstärke maximal aufgedreht. Er hat eine historische militärische Mobilisierung in Gang gesetzt, wieder mit Atomwaffen gedroht und sich entschlossen, weitere russische Gebiete zu annektieren. Gleichzeitig wurde auch die russisch-deutsche Gasleitung in der Ostsee gesprengt. Wer hinter der Sabotage steckt, ist unklar, aber die Tat fällt in das Muster der Wut des Schwachen. Russland hat die Widerstandskraft der Ukraine komplett unterschätzt. Selbst die gröbsten Drohungen, die Putin von sich gibt, scheinen keine abschreckende Wirkung auf den ukrainischen Kampfwillen zu haben. Auch in Westeuropa funktioniert die Erpressungslogik des Kremls immer schlechter. Putin gelingt es nicht, die EU und USA zu spalten. Zugleich sinkt die Unterstützung zu Hause. Seine zunehmenden Drohungen zeugen davon, dass der Krieg für ihn immer schlechter läuft.»

«De Standaard»: Putin will Krieg in der Ukraine eskalieren

BRÜSSEL: Zur Reaktion des Kremls auf russische Verluste im Krieg gegen die Ukraine meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Dramatisch. Verheerend. Aussichtslos. Selbstzerstörerisch. Es ist mit Worten kaum zu beschreiben, wie Wladimir Putin die Kriegssituation in Russland und der Ukraine noch chaotischer machen will. Weniger als 24 Stunden, nachdem er in einer wahnwitzigen Rede Drohungen gegen Kiew und den «satanischen» Westen ausgestoßen hatte, erlitten seine Truppen eine schwere Niederlage in der strategisch wichtigen Stadt Lyman. (...)

Zusammen mit seinen Gefolgsleuten entschied sich Putin für eine weitere Eskalation. Hunderttausende von eilig einberufenen Soldaten werden in die illegal annektierten Gebiete verlegt, in der Hoffnung, die dort vorrückende ukrainische Armee aufzuhalten. Dass diese Männer kaum ausgebildet sind und über immer weniger Panzer, Artillerie und Luftunterstützung verfügen, scheint nur eine Randnotiz zu sein. Dass diese B-Truppe der russischen Armee in den kommenden Wochen und Monaten große Verluste erleiden dürfte, kümmert ihn ebenfalls nicht.»

«Correio da Manhã»: Putin setzt auf Eskalation

LISSABON: Zur Eskalation im Ukraine-Konflikt schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Montag:

«Mit dem Rücken zur Wand auf dem Schlachtfeld, hat sich (Kremlchef Wladimir) Putin für den einzigen Weg entschieden, der ihm geblieben ist: die Eskalation. Mit der illegalen Annexion der besetzten ukrainischen Gebiete und der Drohung, diese mit Atomwaffen zu verteidigen, hofft der russische Präsident, die Einheit des Westens schwächen zu können. Und er hofft, dass die Nato aufgrund der Angst vor einem Atomkonflikt die Unterstützung für die Ukraine reduziert. (Wolodymyr) Selenskyj reagierte mit der Forderung nach einem beschleunigten Beitritt der Ukraine zur Nato. Es ist eine riskante Option, aber angesichts der russischen Eskalation ist es vielleicht an der Zeit, dass das Bündnis den Einsatz erhöht und dass es Russland zeigt, dass es auch nicht blufft. Die Angst vor einem Krieg mit der Nato ist vielleicht das Einzige, was Putin aufhalten kann.»

«de Volkskrant»: Erdogan will Ukraine-Krieg für Profilierung nutzen

AMSTERDAM: Zur Haltung der Türkei im Ukraine-Krieg schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Die halb-neutrale Haltung im Ukraine-Krieg gibt der Türkei die Möglichkeit, zwischen den beiden Kriegsparteien zu vermitteln. Eine Position, die wahrscheinlich auch der NATO nicht unlieb ist. Damit hält sich das Bündnis die Option der internationalen Diplomatie offen. Nicht so sehr für den gesamten Konflikt, sondern vielmehr bei Teilaspekten. Zweimal hat dies bereits zu konkreten Ergebnissen geführt: zuerst das Abkommen über Getreideexporte, dann der Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine. Darüber hinaus bietet sich für Erdogan die Möglichkeit, sein Profil als Staatsmann und wichtiger Akteur auf der internationalen Bühne zu schärfen. Bei den Wahlen in der Türkei im kommenden Juni wird dies einer seiner wichtigsten Trümpfe sein.»