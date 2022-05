Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«de Volkskrant»: Nato sollte der Türkei entgegenkommen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag die Blockade der Nato-Aufnahme Finnlands und Schwedens durch die Türkei:

«Die Lösung dieses Problems ist wahrscheinlich eher im Nato-Hauptquartier zu suchen, wo man die Türkei nach Erdogans Überzeugung schon seit Jahren nicht ernst genug nimmt. Ein Eindruck, der sich bei ihm verstärkt hat durch die amerikanische Weigerung, der Türkei Kampfflugzeuge zu verkaufen. Und durch die in seinen Augen gänzlich fehlende Aufmerksamkeit im Weißen Haus für türkische Beschwerden.

Dafür gab es zwar bis vor kurzem gute Gründe, doch in der Not frisst der Teufel Fliegen. Eine gezielte diplomatische Offensive in Richtung Ankara könnte erfolgreich sein. Das würde Erdogan vielleicht größer machen, als Washington und Brüssel es für wünschenswert halten, aber nach Einschätzung von Diplomaten geht es ihm vor allem um einen Deal, den er im eigenen Land verkaufen kann. Unter der Voraussetzung, dass die Türkei weiterhin ihre Bündnispflichten erfüllt, sollte es möglich sein, ihr hier und da entgegenzukommen, ohne plötzlich vor Erdogans Erpressungspolitik in die Knie zu gehen. Wenn damit das Patt hinsichtlich der Nato-Erweiterung überwunden werden kann, dann ist es die Mühe wert.»

«The Times»: Russland ist schuld an globaler Ernährungskrise

LONDON: Zur weitgehenden Unterbrechung der ukrainischen Getreideexporte durch Russlands Militär schreibt die Londoner «Times» am Montag:

«Die russische Blockade der Ukraine hat deren Getreideexporte, insbesondere von Weizen, stark eingeschränkt und führt zur schlimmsten globalen Krise der Ernährungssicherheit seit 50 Jahren. Nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms könnten bald 50 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sein. (...)

Die Schuld an der unmittelbaren Krise liegt bei Moskau. Russische Truppen haben gezielt ukrainische Getreidesilos angegriffen und Millionen von Tonnen verbrannt, die exportiert werden sollten. Sie haben Minen auf Feldern ausgelegt, Land vergiftet und mit zerstörtem Militärmaterial überhäuft. Ziel ist es, die landwirtschaftlichen Betriebe zu ruinieren und einen noch größeren Exodus von Flüchtlingen in Richtung Westen zu erzwingen. Russland selbst hat die Turbulenzen gut überstanden: Seine Getreideexporte haben sich enorm verteuert, und die Einnahmen aus Düngemitteln, insbesondere Kali, sowie aus Kraftstoffen, die ebenfalls für die Landwirtschaft benötigt (aber Kiew verweigert) werden, sind gestiegen.»