Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Le Monde»: EU-Konjunkturpaket könnte Italien aus der Krise helfen

PARIS: Zur Neugründung der italienischen Regierung mit dem Ex-EZB-Chef Mario Draghi an ihrer Spitze schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Mittwoch:

«Nachdem Mario Draghi mit seinem Ruf als Retter des Euro stark in die Politik eingestiegen ist, muss er sich nun an eine mindestens ebenso schwierige Aufgabe dransetzen: die Rettung Italiens. Sein Eintritt ins Geschäft fällt mit einem historischen Moment zusammen: Das Land ist nämlich Hauptempfänger des gigantischen europäischen Konjunkturpakets. Nach einem Vierteljahrhundert aufgezwungener Sparmaßnahmen und finanzpolitischer Entscheidungen, die aufgrund des Misstrauens der Märkte auferlegt wurden, könnte dieser Geldsegen von 200 Milliarden Euro Italien neue Mittel zur Verfügung stellen, um manche Strukturprobleme in der Infrastruktur abzubauen und einen «ökologischen Wandel» einzuleiten, der noch im Anfangsstadium steckt.»

«Nesawissimaja»: Russischer Impfstoff für Europa wahrscheinlicher

MOSKAU: Zu den Problemen im Kampf gegen das Coronavirus in Europa schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«In Europa, das ohnehin schon mit einen Mangel an Impfstoff zu kämpfen hat, könnte sich die Lage durch die Ausbreitung des neuen Virenstamms noch einmal verschärfen. Die EU-Kommission versichert zwar, dass es nicht schwer sei, die westlichen Vakzine der britischen Virusvariante anzupassen. Dennoch sind die Mitgliedsstaaten der EU besorgt. Deutschland hat vorübergehend seine Grenzen für einreisende Ausländer aus Österreich, Tschechien und der Slowakei geschlossen, obwohl die EU sich angestrengt hat, innerhalb der Union alles geöffnet zu lassen. Die Situation erhöht aber nun zumindest die Wahrscheinlichkeit eines Einsatzes russischer Impfstoffe, weil Brüssel bisher nur unter Schwierigkeiten mit seinen eigenen Ressourcen zurechtkommt.»

«The Guardian»: Schwäche der Sozialdemokraten ist Chance für die Grünen

LONDON: Die linksliberale britische Zeitung «The Guardian» beschäftigt sich am Mittwoch mit den Chancen der Grünen bei der nächsten Bundestagswahl:

«Angesichts stagnierender Wahlergebnisse der einstmals starken Sozialdemokraten haben die Grünen eine gute Chance, die Nummer Eins der progressiven Parteien in Deutschland zu werden, sofern sie ihre Trümpfe weiterhin geschickt ausspielen. Allerdings sollte zur Vorsicht gemahnt werden, wenn die Partei - in den Worten von Robert Habeck - versucht, zum neuen "Spielmacher" in Europas mächtigstem Land zu werden.

Unterstützer der Grünen in Deutschland sind vor allem jüngere Angehörige der Mittelklasse in den Städten - eine ähnliche demographische Gruppierung wie jene, die im vergangenen Jahr in französischen Städten für die grüne Partei Europe Écologie stimmte. Wenn Wähler außerhalb prosperierender Städte sich weiterhin Sorgen machen über die Auswirkungen der grünen Transformation auf ihre Lebensstandards und Arbeitsplätze, wird die Reise zur Klimaneutralität länger und entzweiender werden. Diesem Misstrauen zu begegnen, insbesondere im Osten, wird eine Priorität der nächsten deutschen Regierung sein - in welchen Farben auch immer.»

«Tages-Anzeiger»: Zusammenarbeit von USA und Israel ist unabdingbar

ZÜRICH: Zum Verhältnis von US-Präsident Joe Biden zum israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu heißt es am Mittwoch im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Netanjahu braucht Biden, und Biden braucht Netanjahu. Es geht zunächst einmal um sehr viel Geld: Israel bekommt rund 3 Milliarden Dollar pro Jahr an Militärhilfe und zusätzlich jährliche Tranchen aus dem 34-Milliarden-Paket, das Obama einst fur Israel schnürte. Diese Finanzspritzen kann Biden als Druckmittel einsetzen, um auf Netanjahu einzuwirken und ihn einzufangen.(...)

Eine Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel ist auch mit Blick auf den Iran unabdingbar. Netanjahu wird nicht mehr die Rolle des Einflüsterers spielen können, auf dessen Geheiß hin Trump den Atomvertrag mit dem Iran gekündigt hat. Trump hinterließ in Syrien durch den Rückzug der USA eine Lücke, die Netanjahu gefüllt hat. Mit verstärkten Angriffen auf iranische Vertreter in Syrien mischt Israel im Nahostkonflikt selbst militärisch mit. Damit kommt ihm eine Schlüsselrolle zu, die Iran-Politik des neuen Präsidenten umzusetzen. (...)

Wegen dieser politischen Verflechtungen werden sich der israelische Regierungschef und der US-Präsident miteinander arrangieren mussen - allen persönlichen Animositäten zum Trotz.»

«De Standaard»: Bidens China-Politik nimmt Form an

BRÜSSEL: Zur China-Politik der USA und der anderen westlichen Staaten heißt es am Mittwoch in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Kein US-Präsident hat energischer gegen China ausgeholt als Donald Trump. Unilateral verhängte er gegen Peking eine Strafmaßnahme nach der anderen. Die Biden-Regierung geht bislang vorsichtiger vor. Keine lautstarken Kriegserklärungen an China und sicherlich auch keine Diplomatie via Twitter. Wohl aber beginnt Joe Bidens Versprechen Form anzunehmen, Koalitionen zu schmieden und China Kontra zu geben. Jedenfalls in Europa, dem nun nicht mehr wegen der Vorgehensweise Trumps unwohl sein muss. (...)

Deutschland und Frankreich verhalten sich vorläufig noch still. Sowohl der französische Präsident Emmanuel Macron als auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigen eine gewisse Bereitwilligkeit gegenüber Peking, solange dies ihren Interessen dient. Die Frage ist nur, ob sie diese Interessen auch ausreichend langfristig betrachten.»

«NZZ»: Im Katalonien-Konflikt ist jetzt Madrid am Zug

ZÜRICH: Zur Reaktion der Regierung in Madrid auf den Wahlerfolg separatistischer Parteien in Katalonien schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Wenn jetzt, wie erwartet, die separatistischen Kräfte unter der Führung der Linksrepublikaner die nächste Regionalregierung in Katalonien bilden, wird formell auch die Ansetzung eines neuen Referendums auf dem Regierungsprogramm stehen. Um eine neuerliche Eskalation zu vermeiden, muss (Ministerpräsident Pedro) Sánchez reagieren. Nach den Versäumnissen der Vergangenheit ist jetzt eindeutig Madrid am Zug.

Es ist höchste Zeit für Zugeständnisse, selbst wenn sie anfangs nur symbolischer Art sein sollten. So könnte Sánchez den Katalanen eine erweiterte Steuerhoheit anbieten, da sich diese seit langem in diesem Punkt vom spanischen Staat übervorteilt fühlen. Eine solche Konzession ist umso dringlicher, als Katalonien wirtschaftlich mehr als andere Regionen unter der Pandemie leidet. Nur mit solchen Gesten kann Sánchez seiner vielbeschworenen Gesprächsbereitschaft Glaubwürdigkeit verleihen und die Kanäle zur neuen Regierung offen halten. Sein Ziel sollte sein, dass sich die Katalanen nach und nach unter dem Dach Spaniens wieder geborgen fühlen können.»

«La Vanguardia»: Gefängnis für Rapper Hasél zu harte Strafe

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Mittwoch die Inhaftierung des wegen seiner radikalen Texte inhaftierten Rappers Pablo Hasél:

«Die Texte des Rappers Pablo Hasél sind erbärmlich. Einen Genickschuss für Richter und Politiker zu verteidigen oder jemanden aufzufordern, einen Eispickel in den Kopf eines anderen zu rammen, sollte niemand beklatschen. Die Meinungsfreiheit muss Grenzen haben und die Justiz muss handeln. Soweit besteht Einigkeit. Das Problem ist, wenn das Strafgesetzbuch für solche Verbrechen Haft vorsieht.

Pablo Hasél hatte sich in der Universität von Lleida verbarrikadiert und wurde von der Polizei festgenommen, während sich die Bilder des Einsatzes über die sozialen Netzwerke in der ganzen Welt verbreiteten. Der Fall ist so groß geworden, dass vor Tagen ein Manifest von 200 Künstlern veröffentlicht wurde, die den Musiker verteidigten, darunter Pedro Almodóvar und Joan Manuel Serrat.

Die Regierung plant eine Änderung des Strafgesetzbuchs, die verbale Exzesse zwar weiter mit Strafe bedroht, aber nicht mehr mit Haft. Es ist wichtig, dass Menschen mit Einfluss auf ihre Worte achten. Wenn sie dies nicht tun, müssen sie die Konsequenzen hinnehmen, aber das Gefängnis ist eine zu harte Strafe.»