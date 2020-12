Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«NZZ»: Peking schießt mit Kanonen auf Spatzen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Verurteilung der chinesischen Bloggerin Zhang Zhan zu einer vierjährigen Haftstrafe:

«Chinas Machthaber machen einmal mehr überdeutlich, dass sie nicht bereit sind, ihr Meinungsmonopol mit irgendjemandem zu teilen. Kritische Berichte über die chaotischen und dramatischen Zustände in der Stadt Wuhan, wo vor bald einem Jahr die Coronavirus-Pandemie ihren Anfang nahm, sind für die Kommunistische Partei inakzeptabel. Wer solche Berichte verbreitet, wie das Zhang im Frühjahr getan hatte, hat «Streit angefangen und Ärger provoziert», wie es im Urteil heißt. Dafür kennt das System nur eine Antwort: Gefängnis!(...)

Der Fall Zhang Zhan zeigt auch, dass Chinas Machthaber mit Kanonen auf alle Spatzen schießen, die irgendetwas nicht Genehmes zwitschern. Die Videos der Bloggerin auf Youtube, die in China nicht frei zugänglich sind, sind nur ein paar tausend Mal angeschaut worden. Doch mit ihrer Verurteilung hat Zhang weltweit Aufmerksamkeit erhalten, die sie auf eigene Faust nie hätte erreichen können. Aus der internen Logik des Systems mag das harte Vorgehen gegen sie und andere Kritiker nachvollziehbar sein. Insgesamt schadet sich Peking mehr, als es gewinnt.»

«Diena»: Corona ist ein Test für uns alle

RIGA: Zur Corona-Pandemie schreibt die lettische liberale Tageszeitung «Diena» am Mittwoch:

«Es war und ist ein Test der Demokratie, dort wo sie denn respektiert wurde. Es ist ein Test der Fähigkeiten der nationalen Regierungen im Krisenmanagement, ein Test der Fähigkeit der Gesellschaft, inwieweit sie gewissenhaft und selbstdiszipliniert sein kann. Und auch ein Test unserer Fähigkeit, aus den Erfahrungen des Wandels, einschließlich Fehlern, zu lernen.

Noch im Sommer stellte sich die Frage: Sind wir nach der ersten Welle der Pandemie schlauer geworden? Haben wir gelernt, uns auf die zweite Welle vorzubereiten, deren Unvermeidlichkeit klar war? Es schien - ja. Jetzt aber sehen wir, dass die Antwort weitgehend nein lautet.»

«L'Alsace»: Kein Platz für unabhängigen Journalismus in China

MÜHLAUSEN: Zur Verurteilung einer Bürgerjournalistin in China schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «l'Alsace» am Mittwoch:

«Die chinesische Anwältin und selbst ernannte Bürgerjournalistin Zhang Zhan (37 Jahre alt) wurde am Montag wegen «Unruhestiftung» zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. (...) Ihre einzige Missetat ist es, seit Anfang letzten Februars Informationen aus erster Hand über ein mysteriöses Virus zusammengetragen zu haben, das in Wuhan grassierte...(...)

Nein, es ist nicht gut, unabhängiger Journalist im Reich des zuckersüßen Genossen Xi Jinping mit seinem sanften Lächeln zu sein. Weder prodemokratischer Separatist in Hong Kong. Noch Tibetaner. Noch türkischstämmiger und muslimischer Uigure (...). Aber keine Sorge: (...) China bleibt mehr denn je geschäftsfreundlich. Das Land und die Europäische Union stehen kurz vor dem Abschluss eines umfassenden Investitionsabkommens (...). Champagner!»

«Wedomosti»: Nawalnys Deutschland-Exil könnte ihm Probleme bereiten

MOSKAU: Nachdem die russische Strafvollzugsbehörde Alexej Nawalny mit Haft gedroht hat, schreibt die russische Tageszeitung «Wedomosti» am Mittwoch über die Zukunft des Kremlkritikers:

«Der Oppositionspolitiker, der sich derzeit zur Genesung in Deutschland befindet, kann natürlich nach Russland zurückkehren, riskiert damit aber mindestens Freiheitsentzug. (...) Doch das ist nicht das einzige Risiko, das mit Nawalnys Rückkehr nach Russland verbunden ist. In Deutschland befindet er sich schließlich, weil - wie eine gemeinsame Recherche von The Insider, Bellingcat und CNN bestätigt hat - Mitarbeiter des (russischen Inlandsgeheimdienstes) FSB ihn zu vergiften versucht haben. (...)

So oder so ist eine Rückkehr Nawalnys in dieser komplizierten Situation erschwert. Doch ohne seine persönliche Anwesenheit im Land kann Nawalnys Projekte das gleiche Los treffen wie die Projekte des bekannten Politemigranten Michail Chodorkowski: Jede mit ihnen verbundene Aktivität in Russland stufen die Behörden als äußerst unerwünscht ein.»