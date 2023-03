Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«de Volkskrant»: Macron hat Franzosen nicht geeint

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch den Versuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, seine Rentenreform gegen alle Widerstände durchzusetzen:

«Macron konnte die Franzosen einfach nicht überzeugen. Die große Mehrheit der Öffentlichkeit war entschieden gegen eine Anhebung des Rentenalters. Auch im Parlament konnte er keine Unterstützung gewinnen. Daher sah er sich gezwungen, die Abgeordneten mit Hilfe des berühmten Artikels 49.3 der Verfassung zu übergehen.

Der Gang der Dinge bestätigt zudem Macrons Image als arroganter Spitzenpolitiker, der sich zu weit vom Volk entfernt hat. Auf diese Weise besiegelt die Rentenreform das Scheitern des Macronismus. 2017 wurde der junge Macron mit einem Programm gewählt, das Frankreich energischer, dynamischer und unternehmerischer machen sollte. Wenn die Franzosen das Vertrauen in die Zukunft zurückgewännen, so versprach er, würden sie sich nicht mehr mit Händen und Füßen gegen jeglichen Abbau ihrer erworbenen Rechte wehren.

Macron hat es nicht geschafft, die Franzosen zu einen. Unter seiner Führung haben sich die Gräben nur vertieft. Dass sein Reformversuch aus der politischen Mitte heraus nicht überzeugen kann, eröffnet den Extremen von links und rechts neue Chancen.»

«El Mundo»: China spannt Schutzschirm über Putin auf

MADRID: Zum Staatsbesuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Russland schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Mittwoch:

«Xi Jinping hat einen diplomatischen Regenschirm aufgespannt, um seinen Freund Wladimir Putin vor dem Sturm der weltweiten Ablehnung zu schützen, der ihn seit dem Einmarsch in die Ukraine zum Paria gemacht hat. Das Timing könnte nicht kritischer sein: Der Rettungsanker des chinesischen Präsidenten kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem der Internationale Strafgerichtshof gegen seinen russischen Kollegen - den er als «strategischen Partner» bezeichnete - einen Haftbefehl erlassen hat, der den Vorwurf von Kriegsverbrechen erhärtet.

Xis Besuch diente auch dazu, die gefährliche politische und wirtschaftliche Allianz zwischen zwei Autokratien zu stärken, die in dem Wunsch vereint sind, die Weltordnung zu ändern, um gegen die Demokratien und gegen die humanistischen Werte des Westens ihre illiberale Agenda durchzusetzen.»

«De Standaard»: China will von Ukrainekrieg profitieren

BRÜSSEL: Zum Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau heißt es am Mittwoch in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Ein zeremonieller Freundschaftsbesuch in Moskau kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Peking den Zermürbungskrieg Russlands in der Ukraine vor allem strategisch für sich nutzen will. (...) Oberflächlich betrachtet wirkt der Besuch wie ein diplomatischer Fauxpas. China gibt sich als «neutraler Faktor» bei künftigen Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Doch Xi Jinping kann nicht als «Friedenstaube» überzeugen, indem er mit Präsident Wladimir Putin, der vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Kriegsverbrechen gesucht wird, sibirischen Lachs und Wachtelblinis teilt.

Das stark nationalistisch geprägte China hat beschlossen, dass man dem Westen nicht mehr trauen kann. Deshalb hat es in den letzten Jahren und Monaten im Nahen Osten, in Lateinamerika und Afrika verstärkt nach Rohstoffen, Einfluss, Märkten und diplomatischer Unterstützung gesucht. In diesen Ländern will China Eindruck machen. Chinas «Friedensplan» für die Ukraine dürfte in dieser Hinsicht hilfreich sein: Er ist im Wesentlichen ein Aufruf zu «besserem Einvernehmen» und bildet dem Anschein nach einen angenehmen Kontrast zu den Waffenlieferungen der USA.»

«WSJ»: Marktdisziplin im US-Bankenwesen vorbei

NEW YORK: US-Finanzministerin Janet Yellen hat die Bereitschaft zu zusätzlichen Bankenhilfen in Aussicht gestellt. Dazu schreibt die US-Zeitung «Wall Street Journal» am Mittwoch:

«Es ist wichtig zu verstehen, was dieser Moment bedeutet: das Ende der Marktdisziplin im US-Bankenwesen. (...) Übersetzung: Die Einleger müssen sich keine Sorgen um Sicherheit und Wohl der Banken machen. Vater Staat wird dafür sorgen, dass Sie kein Geld verlieren. Das ist zwar keine explizite Garantie, aber für die Arbeit der Regierung kommt es dem nah genug.

Die Folgen werden weitreichend sein, auch wenn der Schaden nicht sofort ersichtlich ist. (...) Die Regierung stellt ihren Eingriff als einmalig dar. Aber sobald die Aufsichtsbehörden etwas tun, wecken sie die Erwartung des Marktes, dass sie es wieder tun werden. Und wenn sie es nicht tun, wird die darauf folgende Marktpanik sie unweigerlich dazu zwingen.»

«Hospodarske noviny»: Russland ist nun Chinas Vasalle

PRAG: Nach dem Besuch des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping in Moskau schreibt die tschechische Zeitung «Hospodarske noviny» am Mittwoch:

«Wahrscheinlich werden wir nie erfahren, worüber der russische Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping tagelang verhandelt haben. Doch dieses Treffen wird zweifellos in die Geschichtsbücher als der Moment eingehen, in dem Russland definitiv zu einem Vasallen Chinas geworden ist. Das ist allein der Verdienst Putins, der mit seinem Krieg gegen die Ukraine und den dadurch ausgelösten westlichen Sanktionen die russische Wirtschaft in die Knie gezwungen hat.

China könnte nun schrittweise den Druck auf Russland erhöhen und nicht nur die Lieferung von Rohstoffen verlangen, sondern auch den Transfer von Militärtechnologien. Die russische Wirtschaft dürfte ihre Geschäfte künftig immer mehr in der chinesischen Währung Yuan abwickeln.»

«NZZ»: Bundestagspräsidentin agiert wie linke Kulturkämpferin

ZÜRICH: Zur Änderung des deutschen Wahlrechts durch die Ampel-Koalition meint die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz am Mittwoch:

«Sollte das neue Gesetz vom Bundespräsidenten unterzeichnet und damit gültig werden, wäre es ein Mahnmal der Angst - vor dem Staatsbürger. Der wird von dem Regelwerk in die Schranken gewiesen. (...) Wenn künftig nicht mehr jeder Wahlkreissieger und nicht jede Partei mit mindestens drei Direktmandaten in den Bundestag einzieht - weil allein eine deutschlandweit berechnete Fünf-Prozent-Hürde darüber entscheiden soll -, dann verliert die Persönlichkeitswahl an Bedeutung. Die Dominanz des Verhältniswahlrechts begünstigt den strippenziehenden Listenkandidaten zulasten des kantigen Wahlkämpfers, der sich vor Ort ins Getümmel stürzt und den Kontakt zum Bürger sucht.

Angesichts der Wunden, die die Wahlreform ins Verhältnis von Regierung und Opposition geschlagen hat, wäre die Bundestagspräsidentin als Versöhnerin gefragt. Bärbel Bas, protokollarisch die Nummer zwei im Staate nach dem Bundespräsidenten, agiert jedoch wie eine linke Kulturkämpferin. Dem eigenen Anspruch, das Amt überparteilich zu führen, wird die SPD-Politikerin nicht gerecht. Ihre als «persönlicher Wunsch» deklarierte Forderung, zügig das nächste «Paket zum Wahlrecht zu schnüren», treibt die Spaltung vielmehr voran.»