Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.11.22 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

«NZZ»: EU-Resolution zu Russland ist ein politisch sinnloses Zeichen

ZÜRICH: Das EU-Parlament hat Russland als staatlichen Unterstützer von Terrorismus verurteilt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Hat die Resolution Konsequenzen? Rechtlich ist sie nicht bindend. Weder die Mitgliedstaaten noch die EU-Kommission sind verpflichtet, ihr Folge zu leisten. Brüssel würde damit in jedem Fall Neuland betreten, denn bislang führt die EU nur Einzelpersonen, Gruppen und Einrichtungen auf einer Terrorliste. Das ist in den USA, wo auch Länder wie Kuba, Iran, Syrien und Nordkorea als «Förderer von Terrorismus» mit Sanktionen belegt werden, anders. Doch selbst in Washington wird derzeit vermieden, Russland als Terrorstaat zu klassifizieren - ohne deswegen die Gräueltaten Moskaus zu bestreiten.

Mit Terroristen, sagen die Amerikaner, verhandle man nicht. Eines Tages, so die Einsicht, dürfte allerdings auch der Westen nicht umhin kommen, sich wieder mit Russland an den Verhandlungstisch zu setzen. In Straßburg will man so lange nicht warten und setzt lieber rasch ein «Zeichen». Das ist emotional nachvollziehbar, politisch aber sinnlos.»

«Die Presse»: Ignoranz oder Arroganz auf Seiten der EU-Kommission

WIEN: Zu dem Marktkorrekturmechanismus, den die EU zur Deckelung der Gaspreise vorgeschlagen hat, schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse» am Donnerstag:

«Gewiss kann und soll man in normalen Zeiten darüber streiten, ob, und wenn ja, wie der Staat in privatwirtschaftlich organisierte Märkte eingreifen soll. Doch wir erleben keine normale Zeit. Europa droht eine beschleunigte Deindustrialisierung, die zu einer Verschärfung der sozialen Spannungen und einer dauerhaften geopolitischen Schwächung der EU zu führen droht. Und wer glaubt, dieser Winter sei in Sachen Gasversorgung hart, der möge sich vor Augen führen, wie der nächste aussehen wird, wenn Russlands Regime gar kein Gas mehr liefert (zur Erinnerung: Moskau hat ein Gasembargo gegen weite Teile der EU verhängt, nicht umgekehrt).

Wieso denkt die Kommission, allen voran ihre Präsidentin, Ursula von der Leyen, dieses Problem mit einer Gaspreisbremse lösen zu können, die in ihrer derzeitigen Form wohl nie bremsen würde? Entweder es ist Ignoranz der politischen und gesellschaftlichen Problematik. Oder aber die Arroganz zu glauben, es besser zu wissen als dumme nationale Politiker.»