Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

16.06.22

«Tages-Anzeiger»: Geschäftsmodell der AfD könnte bedroht sein

ZÜRICH: Zum AfD-Parteitag, der am Freitag in Riesa beginnt, schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Das Erfolgsrezept der AfD bestand in den neun Jahren ihres bisherigen Bestehens darin, dass das bürgerliche und das extremistische Lager in der Partei nicht nur koexistierten, sondern wechselseitig wussten, dass sie nur als Allianz politischen Erfolg haben würden. Mit dieser Haltung zog die Alternative ab 2014 nicht nur in alle 16 Landtage der Republik ein, sondern 2017 auf Anhieb auch als größte Oppositionspartei in den Bundestag. Doch seit 2020 lahmt die AfD, trotz der populistischen Möglichkeiten, die ihr die Pandemie und Russlands Krieg in der Ukraine zuletzt boten. (...)

Unter den Delegierten schätzt man die Lager von Extremisten, Bürgerlichen und Unentschiedenen auf jeweils ein Drittel. Wie sich die Kräfteverhältnisse an der Spitze und im 14-köpfigen Vorstand abbilden werden, wird die eigentlich spannende Frage des Parteitags sein. Bleibt es nicht beim Patt und gewinnen die Extremisten sichtbar die Oberhand, ist auf Dauer jedenfalls jenes politische Geschäftsmodell bedroht, das die AfD bis anhin mit so viel Erfolg betrieben hat.»

«Le Monde»: EU darf gegenüber Johnson nicht schwach werden

PARIS: Zu Plänen des britischen Premierministers Boris Johnson, die das sogenannte Nordirland-Protokoll des Brexit-Abkommens mit der EU untergraben könnten, schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Donnerstag:

«Die von der Regierung Johnson vorgebrachten Begründungen - das Nordirland-Protokoll habe das Land destabilisiert - sind wenig glaubwürdig. In Wirklichkeit versucht der Premierminister nur, vom knappen Misstrauensvotum gegen ihn abzulenken. Noch ist ungewiss, ob das Unterhaus dem Gesetzentwurf zustimmen wird.

Aus diesem Grund darf die Europäische Union nicht schwach werden. Die EU muss weiterhin den Frieden in Irland garantieren. Die Mitgliedsstaaten können nicht akzeptieren, dass ein Riss im europäischen Binnenmarkt entsteht. Boris Johnson setzt auf Konfrontation mit seinen Nachbarn, während der Ukraine-Krieg eine uneingeschränkte europäische Solidarität erfordert. Ein Zeichen für seinen Zynismus und das Risiko der Isolation, das er für das Vereinigte Königreich darstellt.»

«Guardian»: Johnson könnte sich mit Ruanda-Plan verkalkulieren

LONDON: Großbritanniens konservativer Premierminister Boris Johnson will trotz viel Kritik an seinem Plan zur Abschiebung von Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern nach Ruanda festhalten. Dazu meint die britische Tageszeitung «Guardian» am Donnerstag:

«Der Premierminister weiß, dass sein Asylplan in der Praxis nicht funktionieren kann, doch er setzt darauf, dass er in der Theorie populär sein wird. Das ist eine grotesk zynische Art zu regieren, und es könnte auch eine politische Fehlkalkulation sein. Diejenigen, die Abschiebungen nach Ruanda bejubeln, mögen die lauteste Gruppierung der Tory-Partei sein. Aber es gibt auch eine andere, leisere Wählerschaft, die sich von der gefühllosen Behandlung von Menschen abgestoßen fühlt, die dringend Hilfe aus einem Land benötigen, das sich einen stärkeren Sinn für Anstand und Mitgefühl bewahrt hat, als er durch Boris Johnsons Regierung repräsentiert wird.»

«NZZ»: Karlsruher Urteil Fingerzeig für Umgang mit AfD

ZÜRICH: Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über Äußerungen der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel über die AfD meint am Donnerstag die «Neue Zürcher Zeitung» (Online-Ausgabe):

«Die AfD verdient scharfe Kritik für ihre Positionen, aber eben auch eine faire Berichterstattung und keine programmatische Ungleichbehandlung - dies gilt übrigens auch für den Bundestag, wo ihr das Amt eines stellvertretenden Präsidenten hartnäckig verweigert wird. Liberal ist solche Ausgrenzung der Opposition durch die Mehrheit nicht, demokratisch auch nicht.

So ist das Karlsruher Urteil ein Fingerzeig für einen erwachsenen Umgang mit der rechten Partei. Die Republik steht nicht vor dem Kollaps, wenn die AfD auf kommunaler Ebene punktuell mit anderen Parteien zusammenarbeitet; in Ostdeutschland lässt sich eine solche anlassbezogene Kooperation aufgrund der Stärke der AfD ohnehin nicht dauerhaft verhindern.

Kein Staatsbürger und kein Parteipolitiker muss sich an das Neutralitätsgebot halten, gegen das Angela Merkel verstieß. Einer souveränen Republik aus mündigen Bürgern aber steht es gut zu Gesicht, Kritik und Ablehnung zu begründen und nicht lediglich der Antipathie die Zügel schießen zu lassen. Nur so gelingt, woran Merkel nicht nur bei ihrer Reise nach Südafrika scheiterte: die Stärkung der Demokratie.»

«El País»: Die EZB muss sich mehr anstrengen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag das von der Europäischen Zentralbank angekündigte neue Anti-Kriseninstrument:

«Die EZB will eine «Fragmentierung» des Euroraums vermeiden und damit eine Rückkehr zu hohen Risikoaufschlägen, also zu höheren Kosten der Geldbeschaffung für Länder des Südens als für Deutschland. Die Bank bekräftigt zugleich implizit, dass sie bei Fälligkeit der aktuellen Verbindlichkeiten so viele italienische, spanische, griechische und portugiesische Anleihen wie nötig aufkaufen wird. Sonst würde der Euro in Turbulenzen geraten wie seit langem nicht.

Der Spread griechischer Anleihen gegenüber deutschen ist schon auf 298 Punkte geklettert, auf 247 Punkte bei Italien, 137 Punkte für Spanien und 135 für Portugal. Während die Vorteile einer geldpolitischen Straffung zur Eindämmung der Inflation noch abzuwarten sind, wird der Schaden für die Staatsfinanzen dieser Länder bereits sichtbar. Die Risikoaufschläge sind durch die neuen Ankündigungen bisher nur auf das Niveau vergangener Woche gesunken. Die EZB muss sich mehr anstrengen.»