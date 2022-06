Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«NZZ»: Kiew braucht schlagkräftigere Waffen

ZÜRICH: Zur angekündigten Lieferung von amerikanischen Mehrfachraketenwerfern an die Ukraine heißt es am Donnerstag in der «Neuen Zürcher Zeitung:

«Der amerikanische Präsident fürchtet offensichtlich, der Schritt könnte zu einer weiteren Eskalation und einer Ausweitung des Krieges führen. Gleichzeitig hat er allerdings auch wiederholt erklärt, dass Wladimir Putin in der Ukraine keinen Sieg erringen darf. Um dies zu verhindern, braucht Kiew möglichst schnell schlagkräftigere Waffen. Und deshalb hat sich Biden nun doch zur Lieferung moderner Mehrfachraketenwerfer durchgerungen. (...)

Gemäß dem Pentagon wird Washington zunächst allerdings lediglich vier Stück der Himars-Raketenwerfer an die Ukraine liefern. Bis die ukrainischen Soldaten dafür ausgebildet sind, dürften mindestens drei Wochen vergehen. Wochen, in denen Kiews Streitkräfte einen beträchtlichen Blutzoll im Donbass bezahlen müssen, um die russische Offensive in Schach zu halten. Dies wiederum wirft folgende Frage auf: Warum hat Biden mit der Lieferung so lange gezögert, obwohl die Entscheidungsgrundlage seit Wochen klar war? Der amerikanische Präsident hat viel für die Ukraine getan, mehr als alle anderen westlichen Staatschefs. Aber wie das «Wall Street Journal» in einem Kommentar bemerkte, ist auch seine Haltung ambivalent.»