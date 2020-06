Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.06.20 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

«Wedomosti»: Prozess gegen Regisseur Serebrennikow wie unter Stalin

MOSKAU: Zur drohenden sechsjährigen Haftstrafe für den russischen Starregisseur Kirill Serebrennikow schreibt die Moskauer Tageszeitung «Wedomosti» am Dienstag:

«Einige Handlungen der Sicherheitsstrukturen gegen die Vertreter der Wissenschaft und Kultur erinnern an die Praktiken der Stalin-Zeit (.) Am 22. Juni nun hat die Staatsanwaltschaft für den der Unterschlagung beschuldigten Theaterregisseur Kirill Serebrennikow sechs Jahre Straflager beantragt. Eine solche Absicht, diesen weltweit bekannten Regisseur einzubuchten, zeigt wahrscheinlich, dass die Hardliner die Gelegenheit nutzen wollen (.), einen neuen Gefängnisstaat zu errichten wie zu Stalins Zeiten. In den Gulags entstanden damals aber auch Theater, die eine große Geschichte mit Berühmtheiten hervorbrachten.»

«The Guardian»: Labour sollte Gunst der Stunde nutzen

LONDON: Der Londoner «Guardian» beschäftigt sich am Dienstag mit den Chancen der Labour-Partei, eines Tages wieder die Regierung zu stellen:

«Zu sagen, die Labour-Partei habe nach ihrer desaströsen Niederlage von 2019 einen Berg an Arbeit vor sich, kommt der Behauptung gleich, dass es sich beim Mount Everest lediglich um einen recht steilen Hügel handelt. Um bei der nächsten Wahl eine Mehrheit von einem Sitz zu erringen, müsste die Opposition 123 zusätzliche Abgeordnetenmandate gewinnen, was einem Sprung von 60 Prozent ihrer parlamentarischen Stärke entsprechen würde. Ein solches Kunststück hat noch keine größere Partei je geschafft. (...)

Großbritannien steht davor, in schweres wirtschaftliches Fahrwasser zu geraten. Aber der Kapitän des Schiffes ist kaum auf der Brücke zu sehen. Labour-Chef Keir Starmer hat Führungsstärke gezeigt, während Premier Boris Johnson versagte. Labour hat jetzt die Chance, die Gunst der Stunde zu nutzen, um die Zukunft zu gestalten. Aber langfristig muss Labour den Wählern ein gemeinsames Ziel aufzeigen, um so die Solidarität zu erlangen, die notwendig ist, um künftige Herausforderungen bestehen zu können.»

«Iswestija»: Russlands Militärparade übertrifft alle bisherigen

MOSKAU: Zu Russlands Militärparade 75 Jahre nach dem Sieg der Sowjetunion über Hitler-Deutschland an diesem Mittwoch schreibt die russische Tageszeitung «Iswestija» am Dienstag:

«Auf dem Roten Platz wird am 24. Juni Kampftechnik gezeigt, die bisher noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen war. Die Parade in Moskau zum 75-Jährigen des Sieges übertrifft alle Ereignisse der vergangenen Jahre. Bei den Feierlichkeiten wird es viele Anklänge an die erste Parade von 1945 geben. Das ist der historische Teil. Aber vor allem werden unter den mehr als 200 Militärmaschinen die modernsten technischen Errungenschaften zu sehen sein. Einige sind bis heute nicht einmal vorgestellt worden. Niemand hat bisher Fotos davon gesehen (...). Gezeigt wird etwa das modernisierte Flugabwehrsystem Panzir-SM, das ein besseres Radar hat und mit Hyperschallraketen ausgestattet ist. Und zum ersten Mal öffentlich gezeigt werden auch seine neuen kleinkalibrigen Geschosse für den Kampf gegen kleine Drohnen und nicht lenkbare Raketen.»

«NZZ»: Anzeige gegen «taz»-Journalistin wäre fatales Signal

ZÜRICH: Zu einer möglichen Anzeige von Innenminister Horst Seehofer gegen eine «taz»-Autorin meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Ja, die Wortwahl ist geschmacklos. Sie übersteigt deutlich das, was Leser von der links ausgerichteten, sonst vielfach scharfsinnigen «taz» gewohnt sind. Kritik an dem Text gab es zuhauf, von Lesern, Journalistenkollegen, von Politikern sämtlicher Parteien. (...)

Eine Anzeige gegen eine Journalistin aber ist mehr als billige Effekthascherei. Sie wäre ein fatales Signal für die Freiheit der Presse. Als Innenminister ist Seehofer für den Schutz der Beamten zuständig, aber auch für den Schutz der Verfassung und die durch sie garantierte Pressefreiheit. Es ist gerade die Polizei, die im Zweifelsfall die freie Arbeit der Presse garantieren muss - etwa, indem sie Journalisten bei Demonstrationen schützt. Wenn der Eindruck entstünde, die Belange der Polizei stünden über denen der Presse, wäre das desaströs.»

«L'Alsace»: Unbedachtheit lässt uns das Virus nicht bekämpfen

MÜLHAUSEN: Das Verhalten der Menschen nach weiteren Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen in Frankreich kommentiert die französische Tageszeitung «L'Alsace» am Dienstag:

«Die Geschichte von Covid-19 hat gezeigt, dass sich die Situation sehr schnell in eine vorteilhafte, aber auch in eine unvorteilhafte Richtung wandeln kann. Auch wenn die Epidemie in Frankreich und einem großen Teil Europas zurückgeht, ist dies nicht der Fall überall auf dem Planeten. Weit davon entfernt. Die USA, Lateinamerika aber auch einige Länder, die am Rande Europas liegen, wie zum Beispiel die Maghreb-Länder oder einige französische Überseegebiete, erfahren eine gesundheitliche Situation, die von ihnen verlangt, weiterhin vorsichtig zu sein. (...) Die menschliche Natur ist aber so gemacht, dass einige Franzosen die Verwüstung vergessen zu haben scheinen, die das Virus verursacht hat. Die Welt von vor Covid-19 hat sich wieder breit gemacht. (...) Die Franzosen, die verlangen, dass man sich verantwortungsbewusst verhält, sind manchmal die, die mit unbeschwerter Leichtigkeit agieren. Hoffen wir, dass das Land dafür keinen hohen Preis zahlen muss.»