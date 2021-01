Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.01.21 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

«Financial Times»: Versuch eines Staatsstreichs wird scheitern

LONDON: US-Präsident Donald Trump klammert sich ungeachtet seiner Wahlniederlage an die Macht. Dazu meint die Londoner «Financial Times» am Dienstag:

«Eine weitere alarmierende Möglichkeit liegt in der Empfehlung einiger Trump-Loyalisten - darunter Michael Flynn, sein ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater -, der Präsident möge das Kriegsrecht ausrufen. Als Reaktion auf solche Drohungen haben alle ehemaligen Verteidigungsminister einen Brief unterzeichnet, in dem es heißt, die Zeit, das Wahlergebnis in Frage zu stellen, sei abgelaufen und das US-Militär dürfe keine Rolle bei dessen Änderung spielen. Dieser Brief ist beruhigend und zugleich alarmierend. (...)

Es mag außergewöhnlich erscheinen, aber in den USA wird etwas versucht, was einem nicht deklarierten Staatsstreich gleichkommt. Er wird mit ziemlicher Sicherheit scheitern. Aber die nächsten zwei Wochen werden die Stärke von Amerikas Institutionen auf eine harte Probe stellen - und den Mut seiner Amtsträger.»

«Tages-Anzeiger»: Mit Trump in den demokratischen Abgrund

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag die Versuche des abgewählten US-Präsidenten, an der Macht zu bleiben:

«Der Präsident hat sich im Weißen Haus eingebunkert und mit Leuten umgeben, die seine Paranoia unentwegt füttern. Anwälte und Weggefährten faseln von Kriegsrecht. (...)

Dass Trump sich mit jeder antidemokratischen Faser gegen seine Niederlage wehren würde, war absehbar. Befremdlich ist dagegen, wie viele Republikaner bei all dem immer noch mitmachen. Zwei Drittel der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus und mindestens ein Dutzend Senatoren werden sich am Mittwoch hinter ein Manöver stellen, das zum Ziel hat, die formelle Bestätigung von Bidens Wahlsieg im Kongress noch zu verhindern.

Trumps Parteifreunde werden so sein Verhalten gutheißen und dies damit rechtfertigen, dass es doch nur darum gehe, die «Integrität der Wahlen» sicherzustellen - eine Integrität, um die sich Trump nachweislich nicht kümmert. Das Manöver im Kongress ist aussichtslos. Aber es zeigt, wohin viele Republikaner Trump zu begleiten bereit sind: in den demokratischen Abgrund.»

«NZZ»: Trump schadet dem Ansehen Amerikas

ZÜRICH: US-Präsident Donald Trump hat den Leiter der Wahlaufsicht im Bundesstaat Georgia gedrängt, das dortige Wahlergebnis zu seinen Gunsten zu manipulieren. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Der Anruf nach Georgia war nicht nur politisch verwerflich, sondern auch irrational: Das dortige Ergebnis ist beglaubigt, es lässt sich nicht mehr ändern, und vor allem würde Trump selbst mit einem Sieg in diesem Südstaat die Wiederwahl verfehlen. Statt den Präsidenten daran zu erinnern, scheint seine Umgebung ihn in seinem Wahn noch zu bestärken - jedenfalls wurde der Anruf vom Stabschef des Weißen Hauses persönlich eingefädelt.

Nicht nur dieser Funktionär bleibt im Banne jenes Mannes, der die Republikanische Partei vor vier Jahren in den Griff genommen hat. Auch viele Republikaner im Kongress kriechen weiterhin vor Trump und ziehen Bidens Sieg in Zweifel. Der Opportunismus dieser Politiker ist nicht nur eine Schande für diese Partei, sondern führt auch zu einem unnötigen Flurschaden. Denn obwohl Trumps Kampf gegen Windmühlen zweifellos scheitern wird, setzt er ein Beispiel, das die demokratische Kultur im Lande und das Ansehen Amerikas noch auf Jahre hinaus belasten wird.»

«Los Angeles Times» zu Republikanern und der Anerkennung der US-Wahl

LOS ANGELES: In den USA haben einige republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats angekündigt, am Mittwoch im Kongress Einspruch gegen die Zertifizierung der Ergebnisse der Präsidentenwahl aus einzelnen Bundesstaaten einzulegen. Dazu schreibt die «Los Angeles Times» am Dienstag:

«Jeder Senator oder Abgeordnete, der am Mittwoch Einspruch einlegt, wird einen skandalösen Angriff auf die Verfassung und den Willen des Volkes unterstützen (...) Die republikanischen Kongressabgeordneten stehen am Mittwoch vor einer entscheidenden Wahl: mit den Patrioten zu stehen oder sich mit Trump und seiner Entourage von Kultisten, Spinnern und Verschwörungstheoretikern zu verbünden. Diejenigen, die die falsche Wahl treffen, werden ihr Ansehen unwiderruflich beschmutzen.»

«Magyar Nemzet»: Assange ist das Liebkind linker Hintergrund-Akteure

BUDAPEST: Die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» kritisiert die Ablehnung des US-Antrags auf Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange durch ein britisches Gericht:

«Assange ist kein Held - oder höchstens so etwas wie ein Held unseres Zeitalters. Er hat militärische Geheimnisse veröffentlicht, wofür er keine Verantwortung übernimmt. Die Rechtspflege nimmt er selbst in die Hand, zeigt mit dem Finger auf andere, nutzt Hintertüren aus, die sich aus politischen Ansichtsunterschieden ergeben. (...) Als er die Informationen über Handlungen der US-Armee im Irak in die Welt hinausposaunte, war (der Demokrat Barack) Obama Präsident. Die Gemeinde, die ihn unterstützt, rekrutiert sich aber auch nicht im Entferntesten aus konservativen Kreisen, sondern aus jenen internationalen linksextremen Hintergrund-Akteuren, die den (US-)Demokraten kritisch gegenüberstehen. Diese würden gerne die Macht den Staaten aus der Hand nehmen und an die Individuen übergeben. An solche wie Julian Assange.»