Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«De Standaard»: Amerikas Polarisierung verschwindet nicht mit Trump

BRÜSSEL: Zur Präsidentschaftswahl in den USA meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft hat nicht erst mit Donald Trump begonnen. Und sie wird nicht wie durch ein Wunder verschwinden, nachdem er eventuell von der Bühne abgetreten ist. Trump war kein Unfall der Geschichte, sondern die logische Folge der Verhärtung der kulturellen und sozial-ökonomischen Gegensätze. Zu erwarten, dass Joe Biden diese Kluft rasch schließen kann, ist Wunschdenken.

Die erste Herausforderung wird allein schon die Auszählung der Wählerstimmen sein. Mit der Trümmerbeseitigung wird man wohl erst beginnen können, nachdem der Wahlsieger eindeutig feststeht. Sollten sich die Vereinigten Staaten nicht einmal darüber einig werden können, gerät das Ansehen der Demokratie weltweit in Gefahr.»

«The Times»: Eine Wahl wie ein Kulturkrieg

LONDON: Zur Präsidentschaftswahl in den USA meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Eine der seltsamsten, am meisten polarisierenden und bedeutsamsten Präsidentschaftswahlen geht heute zu Ende. Millionen von Menschen graut davor, dass Präsident Donald Trump eine zweite Amtszeit gewinnen könnte, Millionen andere haben große Angst, dass er verlieren könnte. (...)

Dies ist eine Wahl wie ein Kulturkrieg. Und viele befürchten, dass daraus mehr entstehen könnte als ein verbaler Kampf der Ideologien. Jedes Lager glaubt, dass seine Gegner die Werte zerstören werden, die ihm am wichtigsten sind. Angesichts dessen sind Teile von Städten wie Los Angeles und New York aus Angst vor Gewaltausbrüchen mit Brettern vernagelt, egal wer gewinnen wird. Joe Biden sagt, dies sei ein «Kampf um die Seele Amerikas». Beide Seiten könnten dem inbrünstig zustimmen. Nur dass sie diametral entgegensetzte Ansichten dazu haben, wer diese Seele retten würde.»

«de Volkskrant»: Demokratie in den USA ist zerbrechlich

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag die US-Präsidentenwahlen:

«Als größte und bedeutendste Demokratie, waren die Vereinigten Staaten schon immer «der Führer der demokratischen Welt». Leider ist es unter Präsident Donald Trump nicht mehr selbstverständlich, dass die Vereinigten Staaten eine Demokratie sind. (...)

Natürlich liegen die Dinge in den USA anders als beispielsweise in Ungarn, der Türkei oder Venezuela, Länder mit einer viel kürzeren demokratischen Tradition. Aber in einem Zeitalter autoritärer Anführer ist auch in Amerika die Demokratie zerbrechlich. Es ist ein Grund, jetzt diese Wahlen mit Sorge zu betrachten. Die Europäer haben sich immer als Teil der «freien Welt» gefühlt. Wenn Amerika in Richtung des Autoritarismus abgleitet, wird die Welt sehr klein.»

«NZZ»: Dramatische Worte allein genügen nicht

ZÜRICH: Zum Umgang von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Corona-Pandemie meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Dass die Pandemie eine ernste Bedrohung darstellt, steht außer Frage. Zweifelhaft ist, ob die Sprache der emotionalen Überwältigung noch funktioniert. Es geht ja gewiss nicht darum, die Minderheit der Skeptiker zu überzeugen, die das Virus nicht ernst nehmen oder sogar leugnen. Die Angehörigen der Mehrheit wissen längst um die Gefahr, in Deutschland und anderswo. (...)

Niemand erwartet von Politikern einen fertigen Plan für den Umgang mit einem Virus, das die Forschung gerade erst zu verstehen beginnt. Aber ein grober Plan dürfte es nach acht Monaten schon sein. Im Frühjahr war es vielleicht notwendig, die Bürger mit dramatischen Worten auf kommende Härten einzuschwören. Aber jetzt? Glaubt irgendein durch staatliche Bezüge abgesicherter Mandatsträger, dass die Bürger den Ernst der Lage nicht begriffen haben, Menschen, die seit Monaten um ihre Existenz bangen oder Verwandte und Freunde haben, die das tun? Diese Mehrheit nimmt das Virus ernst. Sie will aber nicht hören, dass sie sich jetzt anstrengen müsse, «und dann kriegen wir das vielleicht auch wieder hin» wie Merkel es formulierte. Das ist zu wenig. (...)»