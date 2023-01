Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«The Telegraph»: Nato muss bei Waffenlieferungen zusammenhalten

LONDON: Zur Debatte um die Lieferung von Panzern des Typs Leopard 2 an die Ukraine meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Dienstag:

«Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock sagte, dass Berlin der Lieferung von Leopard-2-Panzern durch Polen an die Ukraine «nicht im Wege stehen» werde. Die Frage sei noch nicht gestellt worden und man werde sich nicht dagegen wehren, wenn sie gestellt werde. Dies sorgte für einige Verwirrung, da ihre Äußerungen im Widerspruch zu denen von Bundeskanzler Olaf Scholz standen. Das Kalkül könnte sein, dass Deutschland aus dem Schneider ist, wenn andere europäische Länder ihre eigenen Entscheidungen treffen, anstatt um Erlaubnis zu bitten. (...)

Die deutsche Zurückhaltung ist der Angst vor den unbekannten Folgen dessen geschuldet, was in Moskau als Eskalation empfunden werden könnte. Aber Berlin sollte den Rat aus Washington und von wichtigen europäischen Partnern beherzigen. Zu diesem Zeitpunkt, kurz vor dem ersten Jahrestag der Invasion, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Nato-Länder angesichts der Drohungen aus Moskau bei der Lieferung von Waffen zusammenhalten, die die Ukraine benötigt, um verlorenes Territorium zurückzugewinnen und ihre Freiheit zu bewahren.»

«NZZ»: Scholz und Deutschland haben Vertrauen verspielt

ZÜRICH: Zur Debatte um die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Wie handelt in dieser Lage ein Kanzler richtig, der geschworen hat, Schaden von seinem Volk abzuwenden? Scholz scheint es bis heute selbst nicht zu wissen. Er musste bei allen bisherigen Entscheidungen zu Waffenlieferungen geschoben und gedrängt werden: von der Ukraine, von den Verbündeten und zu Hause von den Grünen und der FDP. Er überlässt es anderen, seinen Willen und seine Strategie zu interpretieren. Es ist eine Masche, und Scholz ist der Beweis, dass man damit durchaus Wahlen gewinnen und erfolgreich Politik machen kann - in Friedenszeiten. Im Krieg hat nicht nur der Kanzler, sondern ganz Deutschland auf diese Weise Vertrauen verspielt. Die Partner, mit denen sich Scholz nach eigenem Bekunden allzeit abstimmen will, wissen nicht mehr, woran sie bei ihm sind. Die Entscheidung für oder gegen deutsche Leopard-2-Lieferungen ist schwerwiegend, keine Frage. Aber aus Angst oder Ratlosigkeit gar keine Entscheidung zu fällen, ist der schlechteste Ausweg. Scholz muss sich jetzt erklären.»