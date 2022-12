Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«WSJ»: Klimapolitik des Westens schadet Verbrauchern und Wirtschaft

NEW YORK: Zum Streit zwischen EU und USA angesichts eines Gesetzes der US-Regierung, dia mit milliardenschweren Subventionen die heimische Industrie ankurbeln will, schreibt das «Wall Street Journal»:

«Wollte Präsident (Joe) Biden nicht Donald Trumps zerstörerische Handelskriege gegen Verbündete beenden? Anscheinend nicht. Sein «superaggressiver» Klimaprotektionismus - um es mit den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu sagen - verärgert Freunde der USA und könnte einen Subventions- und Zollkrieg auslösen. US-Verbündete sind empört über die großzügigen Subventionen des Inflation Reduction Act für im Inland produzierte grüne Technologien.

Während seiner Reise nach Washington in der vergangenen Woche sagte Macron, die US-Subventionen könnten «vielleicht euer Problem lösen, aber ihr werdet mein Problem vergrößern». Tatsächlich sind sie aber ein Problem für alle. (...) Die Klimapolitik des Westens schadet bereits den Verbrauchern und verlangsamt das Wirtschaftswachstum, indem sie Energiepreise steigen lässt und Investitionen verzerrt. Jetzt wird mit einem Handelskrieg gedroht, der noch mehr Schaden anrichten wird. Der neue Klimaprotektionismus wird nicht gut ausgehen.»

«NZZ»: Öl-Sanktionen kein Allheilmittel

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz kommentiert am Dienstag die Öl-Sanktionen der EU und der G7 gegen Russland:

«Beim Öl ist Europa weniger von Russland abhängig, weil es einfacher als Gas transportiert werden kann und weil es eine Vielzahl an Lieferanten gibt. Dadurch sind Sanktionen für Europa «günstiger». Beim Erdgas hingegen ist der Hebel für Moskau größer als beim Öl, deshalb eignet sich Gas für Russland besser als Energiewaffe. (...) Das größte Risiko für den Ölpreis besteht darin, dass Moskau als Retourkutsche die Exporte drosselt, was die Preise stark nach oben gehen ließe. Anreiz dazu hätte Russland vor allem dann, wenn die Sanktionen wirklich greifen würden.

Für das Embargo und den Preisdeckel sprechen zwei Punkte: Erstens wird der Transport russischen Erdöls verteuert, und der Preisabschlag wird dadurch weiter zementiert. Zweitens wird damit Verhandlungsmasse gegenüber Moskau aufgebaut. Je länger die Sanktionen aber dauern, desto eher tauchen auch Umgehungen auf. Die Maßnahmen bleiben ein Experiment, sie sind sicherlich kein Allheilmittel.»

«El País»: Schlag gegen russisches Erdöl

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die neuen Sanktionen gegen russisches Erdöl:

«Westliche Länder haben einen bedeutenden Schritt unternommen, um die Einnahmen zu reduzieren, mit denen der Kreml den Krieg in der Ukraine finanziert. Die Mitglieder der G7, die EU und Australien haben einen Mechanismus aktiviert, um den Höchstpreis für russische Rohölexporte in Drittländer zu begrenzen, der auf 60 Dollar pro Barrel festgelegt wurde. Die Maßnahme strebt ein sehr komplexes Gleichgewicht an: eine Verringerung von Moskaus Einnahmen, ohne die Preise auf dem Weltmarkt in die Höhe zu treiben. Dabei soll die Vormacht westlicher Unternehmen im Seetransport-, Versicherungs- und Finanzierungssektor genutzt werden, um Dritte zu zwingen, das Limit einzuhalten.

Die Zeit wird zeigen, ob das funktioniert, aber insgesamt sieht die Exportpreisobergrenze wie ein Schritt in die richtige Richtung aus. Die bisherigen Sanktionen haben Russland schon erheblichen Schaden zugefügt. Der Kreml eskaliert den Krieg auf immer brutalere Weise und bestraft die Zivilbevölkerung. Demokratien müssen reagieren, und eine Möglichkeit besteht darin, Wladimir Putin den Geldhahn zuzudrehen.»