Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Hospodarske noviny»: Duda müsste Fehler begehen, um nicht zu siegen

PRAG: Die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Dienstag zum Präsidentschaftswahlkampf in Polen sowie in den USA:

«Die Politiker Joe Biden und Rafal Trzaskowski trennen anderthalb Generationen. Dennoch sind sie in den diesjährigen Präsidentschaftswahlen in den USA und in Polen Träger einer gemeinsamen Hoffnung - dass die liberale Demokratie in der Lage ist, die aufstrebende Welle von Populismus und Nationalismus zu besiegen. Ob dies dem polnischen Liberalen Trzaskowski gelingen wird, werden wir Ende der Woche sehen. Wenngleich seine Chancen im Duell mit Amtsinhaber Andrzej Duda eher gering sind, gibt er nicht auf und bereist voller Energie das Land. Experten sind sich einig, dass Duda nur dann um den sicheren Sieg gebracht werden kann, wenn er selbst einen entscheidenden Fehler begehen sollte. Denn er kann bei seiner Kamapgne auf die Unterstützung der konservativen Recht und Gerechtigkeit (PiS) sowie des gesamten Staatsapparats, den diese Partei zu ihrer Verfügung hat, zählen.»

«NZZ»: Von der Leyens Auftritt in Wahlwerbevideo ist keine Lappalie

ZÜRICH: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist wegen eines Wahlwerbevideos für die kroatische Partei HDZ in die Kritik geraten. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Nur gut zwei Sekunden dauerte der Auftritt von der Leyens, in dem sie sich lächelnd mit der kroatischen Sprache abmüht. Doch es ist ein klarer Verstoß gegen den Verhaltenskodex ihrer Behörde. Dieser verbietet jegliche öffentliche Äusserung und «jeglichen Auftritt im Namen einer politischen Partei». Die Präsidentin der EU-Kommission ist also völlig unmissverständlich zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet. Was hat die erfahrene Politikerin geritten, dass sie sich trotzdem vor den Karren von (Regierungschef Andrej) Plenkovic spannen ließ? (...) Wurde von der Leyen einmal mehr schlecht beraten? Das ist gut möglich. Es kann aber auch sein, dass die Deutsche, an der sich die Geister scheiden, allmählich die Bodenhaftung verliert. Nur eine Lappalie ist der peinliche Auftritt jedenfalls nicht.»

«La Repubblica»: «Macron muss Gas geben»

ROM: Zum Umbau des Regierungsteams von Präsident Emmanuel Macron in Frankreich und zur nächsten Präsidentschaftswahl dort 2022 schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Dienstag:

«Gerade als seine außenpolitische Agenda die lang erhofften Ergebnisse zu bringen beginnt, sieht sich Macron im Inland ernsthaften Schwierigkeiten gegenüber, seine Bewegung im politischen Denken der französischen Wähler zu verankern. Es ist ihm weder gelungen, den Gaullismus in den gemäßigten Kreisen zu verdrängen, noch den weniger ideologischen Flügel des Reform-Sozialismus zu erobern, der von den Grünen fasziniert ist. (...)

Nur wenn die politische Debatte 2022 von einem Europa im Umbruch dominiert wird, das die Pandemiekrise überwunden hat und auf die Schaffung eines föderalen Kerns zusteuert, kann der bisherige Präsident das Spiel bei der nächsten Wahl beherrschen. Es ist kein Zufall, dass die erste Hälfte des Jahres 2022 diejenige der französischen EU-Präsidentschaft sein wird. Macron muss Gas geben, um sich als siegreicher Akteur der europäischen Revolution zu verkaufen.»

«De Telegraaf»: Änderungen erfordern Mut

AMSTERDAM: In den Niederlanden wird über den Vorschlag einer Kommission zur Schaffung eines Einwanderungsministeriums diskutiert. Dazu meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Das Plädoyer ist begreiflich, denn die Niederlande werden in den kommenden Jahren mit einem Bevölkerungswachstum durch Zuwanderung rechnen müssen. Diese Neuankömmlinge werden Bildung, Sozialversicherungssystem, Wohnen und Verkehr vor Herausforderungen stellen. (...) Aber viel wichtiger ist es, das größte Problem zu benennen: Haben die Niederlande endlich den Mut, den Zugang zu unserem Land auf Menschen zu beschränken, die wirklich in Not sind oder die zum Wohlstand der Niederlande beitragen können, weil sie zum Beispiel einen Beruf haben, für den Arbeitgeber Bedarf haben?

Die Einwanderungspolitik der letzten Jahrzehnte, in denen jeder willkommen war, hat jedoch Glücksritter beschert und die Bevölkerung wachsen lassen, aber nicht den Mangel auf dem Arbeitsmarkt beseitigt. Änderungen sind nötig und sie erfordern Mut.»

«Sme»: Facebook ist schwer zu reparieren

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Dienstag zum Facebook-Werbeboykott zahlreicher großer Unternehmen:

«Die Frage ist, ob sich Facebook überhaupt reparieren lässt. (...) Mark Zuckerberg müsste sich entscheiden, dass er sein Netz ändern will. Dazu kann ihn niemand drängen, weil er die völlige persönliche Kontrolle über die Firma hat. Es gibt keinen Aufsichtsrat und keine unzufriedenen Aktionäre, die ihn zu etwas zwingen könnten. Es ist also neuerlich daran zu erinnern, dass Mark Zuckerberg tatsächlich eine persönliche Verantwortung für das Niveau der Debatten auf Facebook trägt. (...)

Es würde schon reichen, sich einzugestehen, dass der öffentliche Raum und der Einfluss auf Meinungen und Leben von Millionen Menschen ein besonderes Privileg sind. Damit ergeben sich schon höhere Erwartungen zum Beispiel für die Frage, ob Behauptungen faktisch richtig sind und nicht womöglich Gedanken verbreiten, die zum Leiden von Millionen Menschen führen. Erst wenn sich Facebook diese Tatsache zu Herzen nimmt, kann es Reparaturschritte beginnen. Allerdings ist dieser Weg teuer und kompliziert - und der Mensch, der darüber zu entscheiden hat, ist stur.»

«Tages-Anzeiger»: Regierungsbildung ohne Rechtsextreme möglich

ZÜRICH: Zum Wahlsieg des amtierenden Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic in Kroatien schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Es ist vor allem Plenkovics Verdienst, dass die regierende Kroatische Demokratische Gemeinschaft entgegen allen Prognosen die Wahl klar für sich entschieden hat. Erwartet wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Sozialdemokraten (sie erlitten eine dröhnende Niederlage), und manche befürchteten, ohne die Rechtsextremisten des früheren Volksliedsängers Miroslav Skoro könne kein Kabinett gebildet werden. Die Hetzer werden zwar drittstärkste Kraft im Sabor, dem kroatischen Parlament, aber mit nur 16 Sitzen können sie die Rolle des Königsmachers nicht spielen. Der 50-jährige Plenkovic hat nun die Möglichkeit, mit Vertretern der nationalen Minderheiten und kleinen liberalen Parteien zu koalieren.»

«L'Est Républicain»: Neue Regierung in Frankreich - Kaum Veränderung

NANCY: Die Kabinettsumbildung in Frankreich kommentiert die französische Tageszeitung «L'Est Républicain» am Dienstag:

«Man nehme die gleichen Politiker (...)und man fange neu an. Das vom neuen französischen Premierminister Jean Castex unter der klaren Anleitung von Emmanuel Macron durchgeführte Casting, kündigt eine Regierung an, die in Kontinuität zu den zwei vorhergehenden unter Édouard Philippe steht. Minister aus dem rechten politischen Spektrum dominieren und die Mehrzahl der «politischen Schwergewichte» bleibt auf ihren Posten. (...) Neuankünfte gibt es nicht viele, aber sie heben sich aus dem im Großen und Ganzen beibehaltenen Team hervor. (...) Vor allem wird diese Regierung Zusammenhalt benötigen, um einer der schlimmsten Krisen entgegenzutreten, die das Land seit einem Jahrhundert durchquert.»

«Rzeczpospolita»: Bei der Maskenpflicht ist Deutschland geteilt

WARSCHAU: Zum Streit über die Maskenpflicht in Deutschland schreibt die konservative polnische Tageszeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag:

«Die Bundesländer haben in Deutschland beim Kampf gegen die Pandemie viel zu sagen. Das sieht man an den unterschiedlichen Strafen, die für das Einkaufen ohne Gesichtsmaske gelten. In Berlin drohen dafür seit Ende Juni 500 Euro. In Hamburg sogar 1000 Euro, aber die zahlt nicht der Kunde, sondern der Ladenbesitzer, der ihn mit unverhülltem Gesicht hereingelassen hat. In mehreren Ländern gibt es gar keine Strafen, in anderen sind sie nicht hoch: In Mecklenburg-Vorpommern sind es 25 Euro. Dieses Land, das in der früheren DDR liegt, führt im Kampf gegen die Maskenpflicht.

Die Gegner der Masken erheben ihre Häupter vor allem im Osten und Norden Deutschlands. Im Süden dagegen ist der Lauteste Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, ein Befürworter scharfer Restriktionen. Der Norden wehrt sich, da er die Pandemie nicht so durchlebt hat wie der Süden. In Mecklenburg-Vorpommern sind durch das Coronavirus 130 mal weniger Menschen gestorben als in Bayern. In dem Bundesland gibt es auch keine Neuinfektionen.»