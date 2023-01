Yoon: Südkorea und USA reden über gemeinsame Nuklear-Übungen

SEOUL: Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol will sein Land angesichts der Bedrohung durch das Atomwaffenprogramm Nordkoreas stärker in das nukleare Abschreckungssystem der USA einbinden. Südkorea rede mit den USA über gemeinsame Planungen und Übungen, was die nuklearen Fähigkeiten betreffe, sagte Yoon in einem Interview der südkoreanischen Zeitung «Chosun Ilbo» (Montag). «Die USA sehen das sehr positiv.»

Dabei gehe es nicht nur um Planungen für den Einsatz der amerikanischen Nuklearstreitkräfte, erläuterte Yoon. Falls die USA mit Südkorea in diesem Bereich auch Übungen abhielten, «ist das so gut wie nukleare Teilhabe», sagte Yoon in Anspielung auf ein Abschreckungskonzept der Nato, bei dem Verbündete im Kriegsfall Zugriff auf US-Atombomben bekommen. Yoon räumte ein, die USA fühlten sich nicht wohl dabei, mit Südkorea über «nukleare Teilhabe» selbst zu reden.

Nach Ansicht Yoons ist es schwierig geworden, die Südkoreaner vom Konzept der «erweiterten Abschreckung» zu überzeugen. Damit hätten die USA bisher ihrem Verbündeten gesagt, «sich nicht sorgen zu müssen». Unter «erweiterter Abschreckung» verstehen die USA die volle Bandbreite ihrer militärischen Fähigkeiten zur Verteidigung Südkoreas - einschließlich Atomwaffen.

Das Interview mit Yoon wurde nach neuen Drohungen Nordkoreas veröffentlicht, sein Atomwaffenarsenal ausbauen zu wollen. Bei einem Parteitreffen in Pjöngjang hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Südkorea vorgeworfen, sein Land zum Hauptfeind erklärt zu haben. Südkorea selbst sei Nordkoreas «unbestrittener Feind», was nach einer Massenproduktion von taktischen Nuklearwaffen und «einer exponentiellen Erhöhung des Nukleararsenals des Landes» rufe.

Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel hat seit einigen Monaten wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nordkorea schoss in erhöhter Frequenz atomwaffenfähige Raketen ab. Die Streitkräfte der USA und Südkoreas nahmen im vergangenen Jahr ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang auf.