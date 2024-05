Minister für Wiedervereinigung Kim Yung-ho in Seoul. Foto: epa/Yonhap South Korea Out

SEOUL: Südkorea und Deutschland tauschen sich regelmäßig zu Fragen der Wiedervereinigung aus. Bei den jüngsten Beratungen ging es auch um die verschärfte Lage auf der geteilten koreanischen Halbinsel.

Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen auf der geteilten koreanischen Halbinsel hat Südkoreas Vereinigungsminister Kim Yung Ho um weitere Unterstützung Deutschlands für den Vereinigungskurs seiner Regierung geworben. Kim traf am Freitag in Seoul den Staatsminister im Kanzleramt und Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider (SPD). Südkorea verfolge «eine friedliche Vereinigung auf der Basis einer freiheitlich demokratischen Grundordnung», sagte Kim nach Angaben seiner Behörde bei dem Treffen. Dabei stütze sich Seoul auch auf die Erfahrung und die Lehren aus der deutschen Wiedervereinigung. Er habe um Deutschlands Zusammenarbeit und Unterstützung gebeten.

Schneider hatte von Dienstag bis Mittwoch an Beratungen eines bilateralen Konsultationsgremiums in Busan teilgenommen. Seit 2011 treffen sich regelmäßig Experten aus Politik und Wissenschaft beider Länder in dem Gremium, um sich zu Fragen der Wiedervereinigung auszutauschen.

Dabei sei auch die Lage auf der Halbinsel und «die Verschärfung durch die Machthaber in Nordkorea» thematisiert worden, sagte Schneider in Seoul. Er sei aber zu wenig in der Lage, einschätzen zu können, ob es sich dabei um Gesten nach innen oder stärker nach außen handle, «um innenpolitische Probleme in Nordkorea zu überspielen, oder was in Wirklichkeit dahintersteckt». Deutschland stehe an der Seite Südkoreas, betonte er.

Die Situation auf der Halbinsel ist angesichts des Konflikts um das Atomwaffenprogramm Nordkoreas so angespannt wie schon seit Jahren nicht mehr. Südkoreas Außenministerium hatte am Donnerstag erklärt, die Regierung sehe für einige ihrer Auslandsvertretungen eine erhöhte Gefahr von Anschlägen durch Nordkorea. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte Anfang des Jahres vor dem Parlament in Pjöngjang gefordert, die Beschreibung Südkoreas als Feindstaat Nummer eins müsse in der sozialistischen Verfassung seines Landes festgeschrieben werden. Eine Vereinigung mit dem südlichen Nachbarland sei nicht mehr möglich.