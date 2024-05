Südkoreas Außenminister reist nach China

Von: Redaktion (dpa) | 10.05.24

Außenminister Cho Tae-yul aus Südkorea besucht das Africa Culture Festival in Seoul. Foto: epa/Yonhap South Korea Out

SEOUL: China und Südkorea wollen ihre Beziehungen verbessern. Dazu gehört auch ein geplanter Besuch des südkoreanischen Chefdiplomaten in Peking.

Südkoreas Außenminister Cho Tae Yul wird als erster Chefdiplomat seines Landes seit mehr als sechs Jahren den Nachbarn China besuchen. Cho werde von Montag bis Dienstag auf Einladung seines chinesischen Amtskollegen Wang Yi in Peking sein, teilte das Außenministerium in Seoul am Freitag mit. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche werden demnach neben den bilateralen Beziehungen auch ein geplantes Dreier-Gipfeltreffen mit Japan sowie Themen von regionaler wie globaler Bedeutung stehen.

Der Besuch wird im Kontext der Bemühungen beider Seiten gesehen, ihre Beziehungen zu verbessern. Im vergangenen Jahr hatten kritische Äußerungen des chinesischen Botschafters in Südkorea über die Außenpolitik seines Gastlandes bei der Regierung in Seoul für Verärgerung gesorgt. Der Botschafter hatte Seoul indirekt vorgeworfen, sich stärker den USA zuzuwenden und sich von China weiter zu entfernen.

Derzeit bereiten Südkorea, Japan und China ihr erstes gemeinsames Gipfeltreffen seit fünf Jahren vor. Das Treffen könnte nach Berichten südkoreanischer Medien noch in diesem Monat in Seoul stattfinden.