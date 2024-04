Tausende Menschen verabschieden geborene Pandabärin

Von: Redaktion (dpa) | 03.04.24

SEOUL: Die Pandabärin Fu Bao war in Südkorea seit ihrer Geburt vor vier Jahren eine große Attraktion. Jetzt muss sie nach China.

Tausende Menschen haben sich in einem Freizeit- und Tierpark in Südkorea versammelt, um Abschied von einer Pandabärin vor ihrer Abreise nach China zu nehmen. Die knapp vier Jahre alte Bärin Fu Bao war der erste Große Panda, der in einem südkoreanischen Zoo nach einer natürlichen Befruchtung zur Welt gekommen war. Am Mittwoch wurde das Tier, das in Südkorea zur großen Attraktion wurde, im Rahmen eines Abkommens über den Erhalt gefährdeter Arten zu einem Aufzuchtprogramm in China geschickt, wie südkoreanische Sender berichteten.

Die Fernsehbilder zeigten weinende Menschen, die sich im südlich von Seoul gelegenen Everland-Freizeitpark von Fu Bao verabschieden wollten. Das Tier wurde von einem vibrationsfreien Transportfahrzeug abgeholt, auf dem sein Foto zu sehen war. Nach dem Flug nach China sollte es zur Aufzucht- und Forschungseinrichtung für Große Pandas in Chengdu gebracht werden.

Fu Bao wurde von einem Panda-Paar gezeugt, das im Rahmen der chinesischen Panda-Diplomatie an Südkorea verliehen worden war. Die drei Bären sind somit Eigentum Chinas.