Seit wenigen Wochen informiert eine illustre Werbewand in der Soi Saran Chol bzw. Soi 16 in Naklua über das Mega-Projekt. Foto: Jahner

PATTAYA: Die Transformation von Naklua zum neuen Shopping- und Lifestyle-Hub Pattayas schreitet mit großen Schritten voran: Die Central Group investiert in diesem Jahr 3 Milliarden Baht für den Bau einer neuen Shopping Mall am Wongamat Beach in Pattaya, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Luxushotel einschließlich Wasserpark Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya, das ebenfalls zur Central Holdings gehört.

Mit dem Terminal 21 Pattaya und dem Grand Centre Point Space Pattaya (im Bild) das am 1. August 2022 eröffnet wird, prägt die LH Mall & Hotel Co., Ltd. den Wandel Nakluas. Die Central Group will nun ein großes Stück vom Kuchen abhaben und baut ebenfalls eine Mall im Umfeld ihres Hotel-Flaggschiffs. Foto: Jahner

Die Central Group folgt damit dem Beispiel der LH Mall & Hotel Co., Ltd., die mit den drei Luxushotels Centre Point Prime Hotel Pattaya, Grand Centre Point Pattaya, Grand Centre Point Space Pattaya (mehr) und dem Themen-Einkaufszentrum mit Flughafen-Stimmung Terminal 21 Pattaya (mehr) den Wandel Nakluas in den letzten Jahren wie kaum ein anderer Projektentwickler maßgeblich bestimmt hat.

Anders als die gewohnten Central-Malls in Blockform wird das Wongamat Beach Village ebenerdig errichtet und soll unterhaltsame Lifestyle-Angebote umfassen – einschließlich Beach Club. Foto: Jahner

Pong Skuntanaga, Leiter der Geschäftsentwicklung der Central Group, teilte am Dienstag der Presse mit, dass das Unternehmen die neue Lifestyle-Shopping-Mall namens Wongamat Beach Village (mehr) auf einem 13,5-Rai-Grundstück entwickeln wird. Der Bau des Einzelkaufzentrums in direkter Strandlage am Wongamat Beach in Nakluas Soi 16 wird in zwei Phasen ausgeführt: Der Baustart der ersten Phase soll nach Aussage von Khun Pong noch Ende dieses Jahres erfolgen, der Startschuss zur zweiten Phase im Jahr 2023.

Nach Aussage der Central Group soll das Wongamat Beach Village 29 thailändische und internationale Restaurants, Cafés, Souvenirläden, Lifestyle-Geschäfte und einen Supermarkt beherbergen. Foto: Jahner

Nach Angaben von Khun Pong habe sich die Central Group darüber hinaus bereits ein weiteres 50-Rai-Grundstück in demselben Gebiet für die zukünftige Entwicklung gesichert. Weitere Einzelheiten sollen an einem späteren Zeitpunkt gegeben werden.

Das Wongamat Beach Village steht unter der Leitung der Central Group, die für die Entwicklung neuer Einzelhandelskonzepte zuständig ist. Sie ist derzeit für 10 Einzelhandelsprojekte verantwortlich, darunter CentralFestival Phuket, Jing Jai Farmer's Market Chiang Mai, China World in Wangburapha, Platform Wongwianyai und Porto De Phuket.

Das 13,5 Rai große Grundstück in direkter Strandlage, auf dem das Wongamat Beach Village errichtet wird, gilt in Immobilienkreisen als eines der letzten „Filetstücke“ am Wongamat Beach. Foto: Jahner

Bisher hat die Central Group mit ihren Einzelhandelsprojekten einen Umsatz von 3 Milliarden Baht erwirtschaftet. Khun Pong folgend ist der Bau des Wongamat Beach Village Teil des ehrgeizigen Planes der Central Group, alle zwei bis drei Jahre ein neues Einkaufszentrum zu eröffnen. Jede neue Shopping Mall, die in naher Zukunft im Rahmen dieses Expansionsplanes errichtet werden soll, erfordert eine Investition zwischen 500 Millionen Baht und 1 Milliarde Baht, abhängig vom Standort und dem Land, auf dem sie errichtet wird, informierte Khun Pong.

„Gemäß der Politik der Central Group muss jedes Projekt, das wir entwickeln, sowohl für den Entwickler als auch für die Ladenbesitzer Gewinn abwerfen“, erklärte Khun Pong. „Darüber hinaus wird sich jedes Einzelhandelsvorhaben der Gruppe von anderen Einzelhandelsvorhaben unserer Gruppe und denen auf dem Markt unterscheiden“, fügte er hinzu.

Der Standort könnte besser nicht gewählt sein. Das Wongamat Beach Village wird direkt auf dem Stück Land zwischen dem Long Beach Garden Hotel und dem Pullman Pattaya Hotel G errichtet. Foto: Jahner

Das Wongamat Beach Village ist laut Khun Pong ein neuer „einzigartiger natürlicher Strandpark und ein Lifestyle-Einkaufszentrum“, das 29 erstklassige thailändische und internationale Restaurants, Cafés, Souvenirläden, Lifestyle-Geschäfte und einen Supermarkt beinhaltet. Jede Einheit wird eine Fläche von 100 bis 200 Quadratmetern umfassen. Er betonte, die neue Lifestyle-Mall werde ein einzigartiges Ziel sein, das Pattaya aus einer neuen Perspektive präsentiert sowie Spaß, Kunst, Musik und Outdoor-Aktivitäten bietet.

Die anvisierte Zielgruppe des Wongamat Beach Village sind qualitativ hochwertige thailändische und ausländische Reisende mit hoher Kaufkraft, Einheimische, Bangkoker, Besucher aus anderen Provinzen, Expats in Pattaya sowie Touristen, erläuterte Khun Pong. Es soll Familien, Paare und Freundesgruppen ansprechen und mindestens eine Million Besucher pro Jahr anziehen, ausgehend von den geschätzten 16 Millionen Menschen, die Pattaya im Jahr 2019 – vor dem Beginn der Pandemie – besucht haben.

Bisher lässt sich noch nicht erahnen, was auf diesem 13,5 Rai großen „Filetstück“ in naher Zukunft entsteht. Die Bauarbeiten sollen noch Ende dieses Jahres aufgenommen werden. Foto: Jahner

Pattaya wurde laut dem Leiter der Geschäftsentwicklung der Central Group ausgewählt, weil das Einkommen der Menschen in der Provinz Chonburi neben Bangkok, Rayong, Chiang Mai und Phuket zu den fünf höchsten des Landes gehört. Darüber hinaus hat die Central Group erkannt, wie wichtig es ist, die Basisinfrastruktur von Pattaya auf integrierte und abgerundete Weise zu entwickeln und auszubauen, um die Stadt auf den Entwicklungsplan des Eastern Economic Corridor (EEC) der Regierung vorzubereiten. „Pattaya hat viel Potenzial und ist in vielerlei Hinsicht für den Wandel bereit“, äußerte sich Khun Pong optimistisch.

„Das Wongamat Beach Village wird einen Mehrwert für Pattaya schaffen und die Wirtschaft durch den Tourismus ankurbeln, so dass Pattaya ein internationales Zentrum für Wirtschaft, Handel, Investitionen und Tourismus werden kann, das dem EEC-Entwicklungsplan der Regierung Rechnung trägt“, fügte Khun Pong abschließend hinzu.

Auf Google Maps ist der Standort des entstehenden Wongamat Beach Village bereits aufrufbar. Foto: Google Maps

Das Wongamat Beach Village wird auf einem 13,5 Rai großen Grundstück (Karte) mit direkter Strandlage in Nakluas Soi 16 errichtet, das sich zwischen dem Long Beach Garden Hotel & Spa und dem Pullman Pattaya Hotel G befindet. Das Hotel-Flaggschiff der Central Group in Pattaya – das Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya – ist somit nur wenige Minuten zu Fuß entfernt.

Blick auf die Baustelle des Arom Wongamat des renommierten Immobilienentwicklers Colours Developments. Zwei-Zimmer-Wohnungen mit Meerblick werden in dem exklusivsten Wohngebäude Nakluas ab 14,9 Millionen Baht angeboten – wohl eher etwas für gutbetuchte Bevölkerungsschichten. Foto: Jahner

Mit den beiden Luxus-Condominium-High-Rise-Türmen Northpoint Pattaya und Zire Wongamat (beide Raimon Land) sowie dem Arom Wongamat (Colours Developments), das nach seiner Fertigstellung mit Startpreisen ab 14,9 Millionen Baht für ein Zwei-Schlafzimmer-Apartment mit Meerblick das exklusivste High-Rise-Condominium-Projekt im Norden Pattayas ist, wird es dem Wongamat Beach Village wohl kaum an gutbetuchter Nachbarschaft fehlen.

Anwohner in der Naklua Road Soi 16 hoffen indessen, dass auch die Verkehrsplanung bei der Umsetzung des Mega-Projekts nicht zu kurz kommt. Denn bereits jetzt staut sich pünktlich an jedem Wochenende die Blechkarawane in den schmalen Sois am Wongamat Beach, insbesondere auf dem Abschnitt zwischen dem Pullman Pattaya Hotel G und dem Centara Grand Mirage Beach Resort, wenn viele Bangkoker mit ihrem eigenen Fahrzeug einen Kurzurlaub im Norden Pattayas verbringen.

Die Design-Entwürfe des Wongamat Beach Village finden Sie in unserer Foto-Galerie.