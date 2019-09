Wilde Verfolgungsjagd und Schüsse in der City

PATTAYA: Schüsse in der Innenstadt und eine wilde Verfolgungsjagd quer durch die Touristenmetropole: Was Pattayas Polizei in einer Pressemitteilung am Donnerstagmittag veröffentlicht, liest sich wie das Drehbuch für einen Actionfilm.

Was war passiert? Ein weißer Honda Civic durchbrach Mittwoch zu später Stunde einen Kontrollpunkt der Polizei auf der Sukhumvit Road auf der Höhe vom Makro-Supermarkt in Süd-Pattaya. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und erhielten Unterstützung von weiteren Ordnungshütern der Polizeistation Pattaya. Die wilde Verfolgungsjagd führte durch die Soi 48 der Sukhumvit Road und fand ihr Ende am Veranstaltungsort eines Mo-Lam-Konzertes an der Third Road.

Da die Beamten auf den davonrasenden Wagen unnachgiebig Schüsse abfeuerten, endete der Fluchtversuch, als alle Reifen beschädigt waren. Medienberichten folgend soll das Auto von Kugeln durchlöchert gewesen sein. Sowohl die 35-jährige Fahrerin als auch ihr 34-jährige Beifahrer – beide thailändischer Nationalität – wurden an Ort und Stelle festgenommen und gegen 23.30 Uhr auf die Wache zum Verhör abgeführt.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Fahnder auf einen Beutel Ketamin, der als Beweismittel beschlagnahmt wurde. Ebenfalls ein Paket, von dem vermutet wird, dass es aus dem Fluchtwagen während der Verfolgungsjagd geschmissen wurde. Über dessen Inhalt wurden in der Stellungnahme der Polizei keine Informationen bekanntgegeben. Das Nachrichtenportal „The Pattaya News“ hat auf Facebook ein Video von dem Polizeieinsatz veröffentlicht.