Wilde Stiere als Touristenattraktion

NAKHON RATCHASIMA: Dorfbewohner in der Nordost-Provinz Nakhon Ratchasima haben eine Krise in eine Geschäftsmöglichkeit verwandelt, indem sie die wilden Stiere, die sich zuvor über ihre Ernte hermachten, zu einer nächtlichen Safari-Attraktion entwickelt haben.

In den frühen Morgenstunden des Montags freute sich eine Touristengruppe, die in einer Gastfamilie im Dorf Ban Klong Sai im Bezirk Wang Nam Khiew untergebracht war, eine große Herde wilder Stiere aus nächster Nähe zu beobachten.

Die Touristen hatten sich in mehreren Häusern eingemietet und wurden früh geweckt, um die wilden Stiere zu beobachten.

Dieses Dorf ist vielleicht der einzige Ort in Thailand, an dem wilde Stiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet werden können.

Suwan Yongkrasan sagte, dass sich die Beobachtung wilder Stiere dank der Zusammenarbeit der Dorfbewohner und der Unterstützung staatlicher Stellen zu einer erfolgreichen Tourismusaktivität entwickelt hat.

Dieses Geschäft helfe den Dorfbewohnern auch, ihre Verluste durch wilde Stiere, die sich an ihrer Ernte gütlich taten, auszugleichen, so Khun Suwan.

Abgesehen von den Kosten für die Unterkunft müssen die Touristen 700 bis 800 Baht für einen Ausflug zum Feld bezahlen, um die Stiere zu beobachten. Die Ausflüge werden normalerweise abends organisiert.