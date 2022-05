Von: Björn Jahner | 14.05.22

PATTAYA: Die Wahlkommission der Provinz Chonburi schätzt, dass 70 Prozent der 78.415 Wahlberechtigten in Pattaya bei den bevorstehenden Bürgermeisterwahlen am 22. Mai 2022 von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen werden. Es handelt sich um die erste Bürgermeisterwahl in der Touristenmetropole seit fast einem Jahrzehnt.

Die Komission gab gegenüber der Presse auch bekannt, dass sie über einen Stimmenkäufer informiert wurde, der angeblich 1.000 Baht für jede Stimme bezahlt. Laut dem Sekretär der Wahlkommission Sawang Boonmee wurden alle Beamten zum Ergreifen von Vorsichtsmaßnahmen gegen überzählige Stimmzettel angewiesen, die bei der letzten Wahl problematisch waren. Er betonte, dass diese Wahl frei von Fehlern sein muss.

Pol. Capt. Chanin Noilek sagte, dass er von einem hohen Beamten in der Gegend von Pattaya auf einen anonymen Stimmenkäufer aufmerksam gemacht wurde, der 1.000 Baht für jede Stimme bezahlte, sowie auf einige Kandidaten, die das Limit für Wahlplakate überschritten haben. Der Polizeichef von Pattaya wisse von diesen Problemen und habe bereits eine Untersuchung angeordnet, so der Beamte.

Witchuda Mekanuwong, eine weitere Beamtin der Wahlkommission, informierte zwischenzeitlich die Medien, dass es insgesamt 78.415 Wähler in 146 Wahllokalen gibt. 4 Kandidaten wurden für das Amt des Bürgermeisters aufgestellt und 73 für den Stadtrat. Die Stimmzettel für die Bürgermeisterwahlen seien laut Khun Witchuda blau und die für Wahl der Ratsmitglieder orange. Sie fügte hinzu, es sei das Ziel, dass 70 Prozent der Wahlberechtigten in Pattaya von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.