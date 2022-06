PHUKET: Die Polizei von Phuket und Beamte der Einwanderungsbehörde haben Razzien in den Filialen eines Visaunternehmens in Koh Kaew und Wichit, Mueang Phuket, durchgeführt, nachdem sich mehrere Ausländer bei der Polizei beschwert hatten, dass sie von dem Unternehmen betrogen wurden.

Die Beamten durchsuchten am Dienstagnachmittag (28. Juni 2022) ein Haus in einer Wohnanlage in Koh Kaew und ein Geschäftsgebäude in der Soi Thep Anusorn in Wichit. Beide wurden zuvor als Filialen desselben Visaunternehmens eröffnet, waren zum Zeitpunkt der Razzien jedoch geschlossen und verlassen.

Anwohner in der Soi Thep Anusorn sagten gegenüber der Polizei aus, dass das Unternehmen die Filiale erst drei Monate zuvor eröffnet hatte. Registriert ist das Unternehmen hingegen bereits seit 2014, informierte die Polizei.

Am 27. Juni suchten etwa vier Ausländer das Visabüro auf und klopften an die Tür, um jemanden zu sprechen, aber es erschien niemand für sie. Nachdem die Ausländer gegangen waren, verließ eine thailändische Frau die Filiale und raste mit einem Motorrad davon.

Der Polizeichef der Stadt Phuket Oberst Sarawut Chooprasit sagte gegenüber der Lokalpresse: „Das Unternehmen wurde 2014 mit drei Thais und einem Ausländer als Anteilseigner registriert.“

„Wir haben die Eigentümer der Firma bereits identifiziert und werden sie jetzt zur Befragung vorgeladen. Wenn sie sich nicht freiwillig bei der Polizei melden, werden wir Vorladungen ausstellen. Wenn sie den Vorladungen nicht nachkommen, werden wir Haftbefehle wegen Betrugs erlassen“, so der Polizeichef.