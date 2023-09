Von: Björn Jahner | 30.09.23

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Starke Regenfälle haben seit dem frühen Freitag (29. September 2023) mehrere Gebiete in den nördlichen Provinzen Thailands überflutet.

Ausgelöst wurden die Regenfälle durch den Monsuntrog, der über dem unteren Norden, der oberen Zentralebene und dem Nordosten Thailands liegt.

Die Nordprovinz Chiang Mai wurde seit Donnerstagabend (28. September 2023) von heftigen Regenfällen heimgesucht, die in mehreren Gebieten Sturzfluten und Überschwemmungen verursachten, darunter der berühmte Doi Inthanon und der Wachirathan-Wasserfall im Bezirk Chom Thong.

Foto: The Nation

Der Doi-Inthanon-Nationalpark verbot Besuchern am Freitag das Schwimmen im Wasserfall und warnte die Dorfbewohner vor Überschwemmungen in den Bächen, die zum Wasserfall führen.

Heftige Regenfälle haben in der Innenstadt des Bezirks Mueang der Provinz Lampang Überschwemmungen verursacht, insbesondere an der Kreuzung Don Pan an der Phahonyothin Road.

Foto: Jahner

Einheimische berichteten, dass das Wasser in Wohnhäuser und Geschäfte entlang der Prasan Maitree Road und Surain Road, die durch das Gewerbegebiet des Unterbezirks Sob Tui führen, eingedrungen ist, da die Wassermenge die Abflusskapazität der Stadt bei weitem überstieg. Die Polizei hat die Autofahrer gewarnt, bei der Benutzung dieser Straßen Vorsicht walten zu lassen.

Phrae, die Provinz östlich von Lampang, meldete am Freitag seit 03.00 Uhr morgens Wolkenbrüche in mehreren Gebieten. Um 07.00 Uhr morgens standen mindestens 70 Haushalte in den Bezirken Long und Wang Chin unter Wasser. Die Provinz hat Notfallteams entsandt, um Senioren und Behinderte aus den überschwemmten Gebieten zu evakuieren.

Foto: The Nation

In der Provinz Phichit führten heftige Regenfälle zu einem Anstieg des Wasserspiegels des Yom-Flusses, der die Häuser an den Ufern überflutete. Der Fluss fließt durch vier Bezirke von Phichit: Sam Ngam, Pho Prathap Chang, Bueng Narang und Pho Thalay.

Mindestens 15 Haushalte im Bezirk Sam Ngam meldeten, dass das Hochwasser in einer Gemeinde am Flussufer etwa 50 cm hoch ist, so dass die Bewohner von Autos und Motorrädern auf Boote umgestiegen sind, um sich fortzubewegen.

Am Freitagmorgen lag der Wasserstand des Yom an einer Messstation in Sam Ngam bei 4,76 Metern, 20 Zentimeter höher als Donnerstagabend, und es besteht die Gefahr, dass er angesichts der anhaltenden Regenfälle weiter steigt.