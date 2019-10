VAT-Rückerstattung für Touristen leichter gemacht

Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.19

BANGKOK: Die Finanzverwaltung will für Touristen weitere Auszahlungsstellen für die Mehrwertsteuer (VAT) schaffen und den Höchstbetrag bei Agenturen in Städten von 12.000 auf 30.000 Baht anheben.

So soll Ausländern die Rückerstattung erleichtert werden. Neue Auszahlungsstellen werden in von Touristen aufgesuchten Städten landesweit eröffnet. Zuvor gab es die gezahlte Mehrwertsteuer nur auf Flughäfen zurück. In einem Pilotprojekt wurden vor einem Jahr in Bangkok-City fünf Schalter geschaffen, überwiegend in Einkaufszentren. Nach Angaben der Finanzverwaltung beantragen im Jahr zwei Millionen Touristen zwischen zwei und drei Milliarden Baht. Ausländer haben Anspruch auf die Rückerstattung der VAT, wenn sie in Geschäften mindestens 2.000 Baht am Tag ausgeben und sich den Kauf und die VAT bestätigen lassen. Spätestens 14 Tage nach Erhalt der Steuer in Agenturen muss der Urlauber das Land verlassen, weiter innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf. Teure Gegenstände wie Uhren, Füller, Smartphones, Schmuck, Taschen, Gürtel und Laptops müssen bei der Ausreise dem Zoll gezeigt werden. So soll sichergestellt werden, dass diese Luxuswaren das Land verlassen. Bei einem Einkauf bis zu 5.000 Baht müssen Waren bei der Ausreise nicht vorgelegt werden.