Von: Redaktion DER FARANG | 14.07.19

PATTAYA: In einer verdeckten Operation hat die Polizei am Samstag einen Amerikaner und seine thailändische Frau mit fast einem Kilo kristallinem Methamphetamin („Ice“) festgenommen. Beamte hatten sich als Käufer von zehn Gramm der Droge ausgegeben.

Bei Durchsuchung der Wohnung des 39-jährigen Ausländers und seiner 30-jährigen Frau fanden Polizisten weitere 978 Gramm Crystal Meth, die in mehr als 800 Plastiktüten verpackt waren. Sichergestellt wurden weiter eine .22-Pistole, 200 Kugeln und 205.500 Baht Bargeld. Das Paar soll wegen des Besitzes von Drogen des Typs 1 und einer Waffe angeklagt werden. Der Amerikaner sagte aus, er habe die Drogen und die Pistole im Dark Web bestellt und von den USA nach Thailand verschiffen lassen. Die Polizei bemüht sich in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Botschaft und betroffenen Behörden herauszufinden, ob das Paar einer Drogenbande angehört. Es soll seit langer Zeit in Pattaya mit Drogen gehandelt haben. Der Amerikaner war im letzten Jahr neun Mal nach Thailand eingereist.