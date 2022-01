Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Parallel zur Wiederaufnahme des Test & Go-Modells führt Bangkok Airways ab dem 1. Februar 2022 täglich zwei Special Sealed Route-Flüge von Bangkok nach Phuket für Touristen durch, die im Rahmen des Phuket Sandbox-Programms einreisen.

Die Passagiere müssen die vom Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) festgelegten Auflagen befolgen. Neben einem QR-Code für den Thailand Pass müssen die Reisenden einen Nachweis über ein negatives Covid-19-Testergebnis (RT-PCR) bei der Einreise vorlegen, das nicht älter ist als 72 Stunden, sowie einen Impfnachweis und eine Reisekrankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 50.000 US-Dollar (einschließlich Covid-19-Behandlungen).

Vor der Einführung dieser Flüge durften Touristen, die nach Phuket reisen, nicht in Bangkok umsteigen. Vor dem „Special Sealed Route“-Flug müssen die Reisenden am ersten Einreiseflughafen eine Durchleuchtung und Dokumentenkontrolle sowie die Einreiseformalitäten durchlaufen. Danach können sie ihre Reise in die „Phuket Sandbox“ fortsetzen.