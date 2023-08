Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Portugals Präsident Rebelo de Sousa in der Ukraine eingetroffen

LISSABON/KIEW: Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa ist zu einem zweitägigen Besuch in der Ukraine eingetroffen. Das Staatsoberhaupt sei am Mittwochmorgen aus Polen kommend mit dem Zug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen, berichteten der staatliche Fernsehsender RTP und andere portugiesische Medien.

Am Donnerstag werde er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Zudem wolle Rebelo de Sousa am Gipfel der sogenannten internationalen Krim-Plattform teilnehmen. Mit diesem Besuch wolle er «der portugiesischen Präsenz Kontinuität verleihen» und «in allen Bereichen Solidarität zeigen», habe Rebelo de Sousa nach seiner Ankunft gesagt.

Der portugiesischen Delegation gehört den Angaben zufolge unter anderem auch Außenminister João Gomes Cravinho an.

Portugal unterstützt das von Russland angegriffene Land militärisch. Es gehörte zu den ersten westlichen Verbündeten, die eine Zusage für die Ausrüstung eines ukrainischen Bataillons mit Panzern vom Typ Leopard 2A6 gegeben hatten. Das Land hat inzwischen drei dieser Panzer geliefert. Portugal gehört zudem zur sogenannten Kampfjet-Koalition.

London: Russischer Nachschub muss teils große Umwege nehmen

LONDON: Die russischen Truppen in der Südukraine müssen nach ukrainischen Angriffen auf Brücken teils lange Nachschubwege nehmen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London am Mittwoch hervor. Demnach wurden zwei Brücken zwischen der russisch besetzen Schwarzmeerhalbinsel Krim und dem Süden der Ukraine Anfang August von Präzisionsschlägen getroffen und beschädigt. Noch Mitte des Monats seien an den Übergängen von Tschonhar und Henitschesk Schwimmbrücken im Einsatz gewesen, teilten die Briten mit.

«Die Pontonbrücken dürften nicht das gesamte Aufkommen an schweren Fahrzeugen mit Munition und Waffen aushalten können», so die Mitteilung weiter. Der daraus resultierende Engpass bedeute, dass die russischen Kräfte teilweise auf einen langen Umweg über Armiansk auf der nördlichen Krim angewiesen seien. «Das stellt eine zusätzliche Belastung für Russlands logistisches Netzwerk im Süden dar», hieß es in der Mitteilung weiter.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.