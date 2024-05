Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Donnerstag

«La Vanguardia»: Kritischer Augenblick für die Ukraine

MADRID: Zum Angriff der russischen Truppen auf die Region Charkiw im Osten der Ukraine schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Die Ukraine durchlebt die schwierigsten Zeiten an der Front seit der russischen Invasion im Februar 2022. (...) Das Land steht am Abgrund und versucht, eine Frontlinie zu halten, die sich über mehr als tausend Kilometer erstreckt. Die derzeitige Schwäche der ukrainischen Armee ist offensichtlich. Die russische Luftüberlegenheit ist unübersehbar und die russischen Truppen sind den ukrainischen sieben bis zehn Mal überlegen. Wie ernst die Lage ist, zeigt die Tatsache, dass Präsident (Wolodymyr) Selenskyj seine geplante Reise nach Spanien und Portugal abgesagt hat. (...)

Die Zukunft des Krieges könnte davon abhängen, wie sich die Offensive auf Charkiw entwickelt. Die Situation zeigt, dass westliche Hilfe wichtiger und dringender denn je ist. Ohne sie, oder wenn sie zu spät kommt, kann die Ukraine der militärischen Überlegenheit Russlands nicht standhalten. Die USA und vor allem Europa müssen sich des kritischen Augenblicks bewusst sein, der nicht nur die Ukraine, sondern den gesamten Kontinent betrifft.»

China sichert Russland bei Putin-Besuch Zusammenarbeit zu

PEKING: Der Besuch des Russen soll zeigen, wie gut die Beziehung zwischen den Nachbarländern ist. Chinas Staatschef Xi entschied sich für eine sehr persönliche Begrüßung Putins.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei dessen Besuch in Peking eine enge Zusammenarbeit zugesichert. Eine beständige Entwicklung der chinesisch-russischen Beziehungen sei nicht nur für beide Länder und Völker von grundlegendem Interesse, sondern trage auch zu Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region und der Welt bei, sagte Xi im Gespräch mit Putin am Donnerstag, wie Staatsmedien berichteten. China wolle mit Russland daran arbeiten, dass die Länder gute Nachbarn blieben, die ihre nationale Entwicklung weiterverfolgten sowie Fairness und Gerechtigkeit in der Welt aufrechterhielten.

China ist wichtigster Verbündeter des international weitgehend isolierten Russlands. Peking gibt Moskau etwa in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine Rückendeckung und dient als wichtiger Handelspartner für das von westlichen Sanktionen betroffene Land.

Xi gratulierte seinem «alten Freund», wie er Putin begrüßte, zu dessen fünfter Amtszeit und äußerte sich zuversichtlich, dass Russlands Entwicklung unter ihm «große Fortschritte» machen würde. Moskaus Krieg gegen die Ukraine sprach der Chinese den Staatsmedienberichten zufolge in der Begrüßungsrede nicht an. Xi sagte, die China-Russland-Beziehungen seien stärker geworden und hätten den «Test einer sich international verändernden Landschaft» überstanden.

Kremlchef Putin zu Staatsbesuch eingetroffen

PEKING: Putins letzter Staatsbesuch Putins in China liegt schon einige Jahre zurück. Die erste Auslandsreise in seiner fünften Amtszeit führt ihn zu einem Partner, auf den Russland dringend angewiesen ist.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in China eingetroffen. Staats- und Parteichef Xi Jinping empfing den Russen am Donnerstagvormittag (Ortszeit) an der Großen Halle des Volkes im Herzen der chinesischen Hauptstadt zum Gespräch, wie Staatsmedien beider Länder berichteten. Putin will außerdem in die nordchinesische Industriestadt Harbin reisen und dort eine russisch-chinesische Messe besuchen.

Es ist Putins erste Auslandsreise während seiner fünften Amtszeit, die vor etwas mehr als einer Woche begonnen hat. Erwartet wird unter anderem der Abschluss mehrerer Kooperationsvereinbarungen.

Die Wahl Pekings als erstes Reiseziel hat auch symbolischen Charakter, denn Xi hatte nach der Übernahme seiner dritten Amtszeit zuerst Russland besucht. Die beiden Atommächte sind wirtschaftlich eng verflochten. Russland ist durch seinen Angriffskrieg in der Ukraine von weitreichenden Sanktionen des Westens betroffen und braucht China als Handelspartner. Deutschland, die USA und andere Unterstützer der Ukraine werfen China vor, nicht genügend Druck auf Russland auszuüben und Moskaus Kriegsführung sogar indirekt zu unterstützen - unter anderem durch die Lieferung von Bauteilen, die auch für Kriegsgerät einsetzbar sind.