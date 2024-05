Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Mittwoch

Ukraine meldet Abzug von einzelnen Positionen in Region Charkiw

CHARKIW: Die russische Offensive auf Charkiw setzt die ohnehin schon strauchelnde Ukraine schwer unter Druck. Nun sieht sie sich gezwungen, einzelne Truppen von besonders gefährlichen Positionen abzuziehen.

Angesichts der jüngsten russischen Offensive in der ostukrainischen Region Charkiw hat die ukrainische Armee dort eigenen Angaben zufolge Soldaten von einzelnen Positionen abziehen müssen. «Infolge von Kampf- und Offensivhandlungen des Gegners haben unsere Einheiten an bestimmten Abschnitten in den Gebieten Lukjanzi und Wowtschansk ein Manöver durchgeführt und sich in vorteilhaftere Positionen begeben, um das Leben unserer Soldaten zu retten und um Verluste zu vermeiden», teilte der ukrainische Generalstab in der Nacht auf Mittwoch auf Facebook mit. In der Mitteilung hieß es aber auch: «Die Kämpfe dauern an.»

Russland, das seit mehr als zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine führt, hatte in der vergangenen Woche in der Grenzregion mit einer neuen Offensive auf Charkiw begonnen. Infolgedessen besetzten russische Truppen auch mehrere ukrainische Dörfer. Für die Ukraine, die sich angesichts stockender westlicher Hilfen derzeit in einer besonders schweren Lage befindet, geht es nun darum, eine Ausweitung der Front zu verhindern.

Russland meldet abgewehrte Raketenangriffe über annektierter Krim

MOSKAU: Russland will über der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim zehn ATACMS-Raketen abgeschossen haben. Auch russische Grenzregionen meldeten nächtlichen Beschuss.

Russland hat über einen ukrainischen Raketenangriff auf die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim berichtet. Von der eigenen Flugabwehr seien in der Nacht auf Mittwoch zehn Raketen vom US-Typ ATACMS abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Morgen mit. Unabhängig überprüft werden konnte das nicht. Die russische Seite sprach zudem von 17 ukrainischen Drohnen und anderen Geschossen, die über den Grenzregionen Belgorod, Kursk und Brjansk abgewehrt worden seien.

Seit mehr als zwei Jahren führt Russland einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Infolgedessen gerät auch russisches Grenzgebiet immer wieder unter Beschuss sowie die ukrainische Krim, die Moskau bereits im Jahr 2014 völkerrechtswidrig annektierte.

«The Times»: Ukraine braucht dringend Waffenhilfe

LONDON: Zum Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Kiew meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Präsident Wolodymyr Selenskyj hätte nicht nachdrücklicher sein können. Die Ukraine braucht die versprochenen neuen amerikanischen Waffen und Hilfen jetzt. Nicht erst in einer Woche, einem Monat oder wie lange auch immer die US-Bürokratie braucht, um die von einem widerwilligen Kongress endlich bewilligte Hilfe in Höhe von 61 Milliarden Dollar bereitzustellen, sondern bereits in den kommenden paar Tagen.

Russische Drohnen, Raketen und Artillerie bombardieren erbarmungslos Charkiw, und die russischen Streitkräfte rücken unaufhörlich auf die Dörfer und Schlüsselstraßen rund um die zweitgrößte Stadt der Ukraine vor. Ohne wirksame Luftabwehr wird es der Ukraine schwerfallen, die Zerstörung aufzuhalten oder Moskau einen wichtigen Sieg zu verwehren.

Antony Blinken hörte zu und stimmte zu. Der US-Außenminister, der seinen vierten und dringlichsten Besuch in Kiew absolviert, weiß sehr wohl, was auf dem Spiel steht, und er hat dies auch gesagt. (...) Amerikas verspätete, aber großzügige Nothilfe sollte auch eine Mahnung an die Europäer sein, Kiew mit dem zu versorgen, was es braucht, um Russlands Vormarsch aufzuhalten. Die Vorstellung, dass Charkiw fallen könnte, ist einfach zu schrecklich, als dass man dies in Betracht ziehen sollte.»