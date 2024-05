«The Telegraph»: Ukraine in großer Gefahr

LONDON: Der Londoner «Telegraph» kommentiert am Montag den Kriegsverlauf in der Ukraine:

«Russlands neue Offensive in der Ukraine bringt das angeschlagene Land in große Gefahr. Während die diplomatische und politische Aufmerksamkeit der Welt eher auf Israels Angriffe im Gazastreifen gerichtet ist, hat Moskau die Gelegenheit ergriffen, eine große Front an einem strategisch wichtigen Abschnitt um Charkiw zu eröffnen.

Damit sollen die unzureichend ausgerüsteten ukrainischen Streitkräfte in Bedrängnis gebracht werden, die auf Hilfe aus dem Westen gewartet haben, während Russland den Winter zur Auffüllung seiner Waffenbestände genutzt hat. (...)

Die neuen Angriffe folgen nach der Installation von Wladimir Putin für eine fünfte Amtszeit als Präsident, was alle Vorhersagen widerlegt, wonach seine Invasion der Ukraine dazu führen würde, dass er entmachtet wird.

Unterdessen nahmen Nato-Truppen in Estland an der Übung «Steadfast Defender» teil, der größten Militärübung des Blocks seit dem Kalten Krieg. Der baltische Staat mit einem großen russischsprachigen Bevölkerungsanteil befürchtet, als nächstes in die Schusslinie zu geraten. Sollte die Ukraine fallen, könnte das durchaus der Fall sein.»