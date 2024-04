Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

20 weitere Schützenpanzer von Rheinmetall sollen Ukraine helfen

DÜSSELDORF/UNTERLÜß: Bei der Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland spielt Deutschlands größte Waffenschmiede eine wichtige Rolle. Nun vermeldet die Firma eine weitere Bestellung aus Berlin.

Rheinmetall liefert 20 weitere Schützenpanzer an die Ukraine. Man habe einen entsprechenden Auftrag der deutschen Regierung mit einem Wert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten, teilte die Firma am Dienstag in Düsseldorf mit.

Die Auslieferung der «Marder» soll bis Jahresende erfolgen - dann wird die Waffenschmiede der Ukraine insgesamt 120 Schützenpanzer bereitgestellt haben. Es handelt sich um alte Panzer, die Rheinmetall modernisiert.

Den Auftrag bezahlt die Bundesregierung im Rahmen ihrer Unterstützung des von Russland angegriffenen Staates. Separat hierzu hatte die Bundeswehr 20 eigene Marder an die Ukraine übergeben. Rheinmetalls Zentrale ist in Düsseldorf und sein größtes Werk im niedersächsischen Unterlüß. Die Firma lieferte der Ukraine zahlreiche andere Rüstungsgüter, darunter Artillerie- und Panzermunition.

Ukraine attackiert Fliegerausbildungszentrum

WORONESCH: Russland und die Ukraine beschießen sich inzwischen täglich mit Drohnen. In der Nacht zum Dienstag hat Kiew ein militärisches Ausbildungszentrum ins Visier genommen.

Die Ukraine hat in der Nacht zum Dienstag ein Fliegerausbildungszentrum in der westrussischen Region Woronesch mit Drohnen angegriffen. Laut ukrainischen Medien richteten die Einschläge «erheblichen Schaden in der Hauptproduktionshalle» des Lehrzentrums in der Stadt Borissoglebsk an.

Der ukrainische Militärgeheimdienst hat sich demnach bereits zum Angriff bekannt. Russische Medien berichteten hingegen lediglich von kaputten Fenstern und leichten Schäden an der Fassade. Unabhängig lassen sich die Berichte nicht prüfen. In den veröffentlichten Videos sind Explosionen zu hören und in der Ferne ist ein Feuerschein zu sehen. Das russische Verteidigungsministerium meldete nur den Abschuss von zwei Drohnen über der Region.

Der Gouverneur der Region Woronesch, Alexander Gussew, bestätigte den Drohnenangriff und den Abschuss durch die Flugabwehr. Tote und Verletzte seien nicht zu beklagen. Ob es Schäden am Boden gegeben habe, müsse aber noch überprüft werden, schrieb er auf seinem Telegram-Kanal.