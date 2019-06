Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.19

OSAKA (dpa) - China und die USA haben erste Fortschritte in ihrem Tauziehen um einen Ausweg aus dem Handelskrieg gemacht. Bei einem informellen Gespräch am Freitagabend am Rande des Gipfels der großen Wirtschaftsnationen (G20) in Osaka in Japan hätten sie schon «viel erreicht», berichtete Trump am Samstagmorgen. Er blieb aber vage, ob bei ihrem am Samstag in Osaka geplanten formellen Treffen über den Handelskrieg eine Vereinbarung erreicht werden könnte.

Nach seinen Angaben will der US-Präsident dabei auch das Schicksal des chinesischen Telekomriesen Huawei ansprechen, den Trump als Gefahr für die nationale Sicherheit auf eine schwarze Liste gesetzt hat. Damit werden Geschäfte mit dem führenden Netzwerkausrüster und zweitgrößten Smartphone-Hersteller der Welt streng begrenzt.

«Wir haben uns gestern Abend getroffen. Es wurde tatsächlich viel erreicht gestern Abend», sagte Trump. «Ob wir einen Deal machen können, wird die Zeit zeigen.» Der US-Präsident unterstrich einmal mehr seine persönliche Einschätzung, dass er eine «sehr gute Freundschaft» und eine «großartige Beziehungen» zu Xi Jinping pflege. Der US-Präsident machte seine Äußerungen vor Journalisten bei seinem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman.

Die Unterhändler beider Seiten hatten sich am Rande des G20-Gipfels in Osaka auch schon getroffen, um das entscheidende Treffen der beiden Präsidenten am Samstag vorzubereiten.