Von: Björn Jahner | 11.07.19

PATTAYA: Was viele Urlauber und Residenten bereits lange vermutet haben, wurde nun erstmals auch von offizieller Stelle aus bestätigt: Die Zahl europäischer Urlauber in Pattaya ist im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 30 Prozent eingebrochen.

Die Zeiten, als Europäer noch in hohen Zahlen in die Touristenmetropole strömten und der Unterhaltungsbranche gute Einnahmen bescherten scheinen ein für alle Mal vorbei zu sein. Jedenfalls vorerst.

Der erstarkte Thai-Baht und Urlaubsalternativen in anderen Ländern mögen die Hauptgründe für das Ausbleiben der Europäer sein. Die starke Zunahme chinesischer und indischer Touristen zeigt im Hinblick auf das stadtweite Barsterben und die selbst in der Walking Street leeren Unterhaltungsbetriebe unmissverständlich auf, wer nach Pattaya kommt und was er dort tut. Während Chinesen einen Bogen um Bier-Bars, Nachtclubs und andere Unterhaltungsbetriebe machen, mangele es indischen Touristen einfach an der Kaufkraft, um das Ausbleiben der Europäer und Russen zu kompensieren.

Der Vorsitzende der Unterhaltungsbranche und des Tourismusverbandes Pattaya, Damrongkiat Phinitkarn, bestätigte auf Nachfrage von „Sophon Cable TV“, dass die Zahl europäischer Touristen um 20 bis 30 Prozent eingebrochen sei. Auch Anbieter, die sich auf chinesische Pauschaltouristen spezialisiert haben, berichten von Einbußen im Geschäft, die Nachwehen des folgenreichen Untergangs eines chinesischen Tauchbootes vor der Küste Phukets vor einem Jahr. Beim „Phoenix“-Unglück im Juli letzten Jahres kamen 47 chinesische Touristen ums Leben.