Tote und Vermisste bei Schneelawine in Afghanistan

Von: Redaktion (dpa) | 19.02.24

KABUL: Im Osten Afghanistans sind beim Abgang einer Schneelawine mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

Rund 25 weitere seien noch unter den Schneemassen in der Provinz Nuristan eingeschlossen, teilte die Informationsabteilung des Gebiets am Montag mit. Es wurde deshalb befürchtet, dass die Zahl der Toten deutlich steigen könnte. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Laut den Behörden lösten starke Schnee- und Regenfälle in der Nacht zum Montag die Lawine aus. Mindestens 20 Häuser seien dabei zerstört worden.