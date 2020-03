BANGKOK: Das thailändische Gesundheitsministerium hat Deutschland und Frankreich am Montag mit in die Liste der Länder aufgenommen, bei denen thailändischen Staatsbürgern nach einem dortigen Aufenthalt geraten wird, sich bei der Rückkehr in ihrem Heimatland als Vorsichtsmaßnahme freiwillig einer Selbstquarantäne in ihren eigenen vier Wänden zu unterziehen.

Die Liste umfasst 13 Länder, in denen die Ansteckungsgefahr mit dem COVID-19 von den Behörden als hoch eingestuft wird:

China

Frankreich

Deutschland

Hongkong

Iran

Italien

Japan

Macao

Korea

Singapur

Taipeh und Umgebung

Thailänder, die sich in einem der aufgeführten Länder aufgehalten haben, z.B. für Urlaub oder beruflich, werden aufgefordert, sich bei ihrer Rückkehr nach Thailand umgehend einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen.

Thailänder, die bei ihrer Rückkehr keine COVID-10-Symptome aufweisen, werden gebeten, sich dennoch ab dem Datum ihrer Ankunft in Thailand 14 Tage lang zu Hause einer freiwilligen Quarantäne zu unterziehen.

Wenn im Zeitraum der Selbstquarantäne eine unmittelbare Person, z. B. aus der Familie, an Fieber oder Atemwegssymptomen erkrankt, wird ebenfalls geraten, unverzüglich einen Arzt aufzusuchen mit dem Hinweis, dass man sich zuvor in einem der 13 Länder aufgehalten hat.

Weitere Informationen zu COVID-19 findet man auf der Webseite der WHO in Thailand und auf der Webseite des thailändischen Gesundheitsministeriums. Festzuhalten ist, dass es sich bei der Nachricht des thailändischen Gesundheitsministeriums um eine Bitte handelt, nicht um ein Gesetz oder eine Anordnung, die sich an thailändische Staatsangehörige richtet und nicht an Ausländer, die nach Thailand reisen.