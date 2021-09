Von: Björn Jahner | 15.09.21

BANGKOK: Das Kabinett hat ein neues Konjunktur- und Investitionsförderungspaket genehmigt, das darauf abzielt, wohlhabende Ausländer und hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland anzuziehen, um die Wirtschaft nach der Covid-19-Pandemie wieder anzukurbeln.

Das Investitionsfördungspaket bietet wohlhabenden Ausländern und hochqualifizierten Fachkräften ein 10-Jahres-Langzeitvisum, ebenfalls für den Ehepartner und die, gab Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Dienstag in den Medien bekannt.

Langzeitvisa und Arbeitserlaubnis inklusive

Es umfasse Khun Thanakorn folgend auch eine automatische Arbeitserlaubnis, die gleichen Einkommenssteuersätze wie für thailändische Staatsbürger, eine Steuerbefreiung für im Ausland verdientes Einkommen und das Besitzrecht an erworbenen Immobilien und Grundstücken.

Ausländischen Fachkräften, die zur Entwicklung des Eastern Economic Corridor (EEC) beitragen, nach Aussage des Regierungssprechers darüber hinaus angeboten, im Rahmen des Investitionsförderungspakets einen festen Einkommenssteuersatz von 17 Prozent zu zahlen.

Die Regierung geht davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren, – beginnend im nächsten Jahr, – mehr als eine Million internationale Fachkräfte nach Thailand kommen werden, sagte Khun Thanakorn. „Die Regierung erwartet auch, dass diese Ausländer durchschnittlich eine Million Baht pro Person und Jahr für ihren Aufenthalt und ihre Arbeit in Thailand ausgeben werden, also insgesamt etwa eine Billion Baht in den nächsten fünf Jahren“, fügte der Regierungssprecher hinzu. Etwa 800 Milliarden Baht werden auch von Investitionen von etwa 90.000 Ausländern erwartet, eine der Voraussetzungen zur Beantragung des 10-Jahres-Visums, erklärte Khun Thanakorn.

Weitere 270 Mrd. Baht werden aus den von diesen Ausländern gezahlten Steuern erwartet: 180 Milliarden Baht aus der Einkommenssteuer, 70 Milliarden Baht aus der Mehrwertsteuer und 22 Milliarden Baht aus Steuern im Zusammenhang mit ihren Investitionen, sagte er.

Vier Zielgruppen für das Langzeitvisaprogramm:

Wohlhabende Weltbürger

Die erste Zielgruppe sind wohlhabende Weltbürger sind, die häufig reisen und Vermögen in mehreren Ländern besitzen.

Um ein Langzeitvisum für Thailand zu erhalten, müsse diese Gruppe mindestens 500.000 US-Dollar (16,5 Millionen Baht) in thailändische Staatsanleihen in Form von ausländischen Direktinvestitionen (FDI) oder in Immobilien investieren, sagte er.

Das Mindesteinkommen für diese Gruppe beträgt 80.000 US-Dollar pro Jahr in den letzten zwei Jahren, während der Mindestwert des Vermögens 1 Million US-Dollar und die Mindestkrankenversicherung 100.000 US-Dollar betragen muss.

Wohlhabende Rentner

Die zweite Zielgruppe sind wohlhabende Rentner, die mindestens 50 Jahre alt sind und über eine ausreichende Rente verfügen, um ihre Lebenshaltungskosten in Thailand zu decken, sagte er.

Die Menschen in dieser Zielgruppe müssen mindestens 250.000 US-Dollar in thailändische Staatsanleihen im FDI-Format oder in Immobilien investieren, sagte er und fügte hinzu, dass das Mindesteinkommen für diese Gruppe 40.000 US-Dollar pro Person und Jahr betragen muss.

Das erforderliche Mindestkrankenversicherungspaket für diese Gruppe beträgt ebenfalls 100.000 US-Dollar pro Person, sagte Khun Thanakorn.

Digitale Nomaden

Die dritte Gruppe sind so genannte „Work-from-Thailand“-Fachleute, die in Thailand leben möchten, während sie online für ihre Arbeitgeber in anderen Ländern arbeiten, erläuterte der Regierungssprecher.

Es wird erwartet, dass es sich bei dieser dritten Gruppe sowohl um digitale Nomaden als auch um Angestellte großer Unternehmen handelt, die kurz vor dem Ruhestand stehen.

Hochqualifizierte Fachkräfte

Die vierte und letzte Gruppe von Ausländern, die sich für das 10-Jahres-Langzeitvisum laut Khun Thanakorn interessieren dürften, sind hochqualifizierte Fachkräfte, die nach Thailand kommen möchten, um in den von der Regierung angestrebten EEC-Branchen als Experten zu arbeiten.

Er fügte hinzu, dass zu dieser Zielgruppe auch hochqualifizierte Fachleute gehören, die als Universitätsdozenten Fächer unterrichten, die mit Innovationsindustrie und bedeutenden Wirtschaftsbereichen in Verbindung stehen.

Sie müssen über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung verfügen, mindestens 40.000 US-Dollar pro Jahr verdienen und eine Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von 100.000 US-Dollar abschließen, sagte er.

Das thailändische Investitionsamt wurde dem Regierungssprecher folgend beauftragt, ein neues Zentrum einzurichten, das speziell für das Langzeitvisaprogramm zuständig ist.