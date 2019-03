Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.19

BANGKOK: Thailand will im kommenden Jahr die Einfuhr von Kunststoffabfällen verbieten.

Das hat der Minister für Naturressourcen und Umwelt, General Surasak Karnjanarat, verkündet. Thailand will das Recycling von lokal erzeugten Kunststoffabfällen innerhalb von zehn Jahren um bis zu 100 Prozent steigern. Es sollen neue Techniken eingeführt werden, und Kunststoffprodukte müssen einen bestimmten Prozentsatz an recyceltem Kunststoff enthalten. Der Minister ist zuversichtlich, dass Thailand über die Technologie und die Einrichtungen verfügt, um dieses Ziel zu erreichen. Derzeit fallen in Thailand jährlich etwa zwei Millionen Tonnen Kunststoffabfälle an, aber nur 500.000 Tonnen werden recycelt.