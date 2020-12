Thailand meldet 155 neue Covid-Fälle

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) bestätigte am Dienstag 155 neue Covid-19-Fälle - 134 lokale Infektionen, 11 Migranten und 10 unter Quarantäne stehende Rückkehrer. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 6.440. Die Zahl der Todesfälle in Thailand stieg um einen auf 61.

Laut CCSA-Sprecher Dr. Taweesilp Visanuyothin kamen die zehn Rückkehrer aus Deutschland, Vietnam, Indien, Schweden, den Vereinigten Staaten, der Türkei und Bahrain.



12 neue Fälle standen im Zusammenhang mit dem Ausbruch auf dem Central Shrimp Market in der Provinz Samut Sakhon und zwei neue Fälle mit dem Glücksspiel-Cluster in der Provinz Rayong. Bei 17 neuen Fällen handelte es sich um Personen, die in engem Kontakt mit bereits Infizierten standen. Bei 100 Personen wird angenommen, dass sie sich das Virus vor Ort zugezogen haben. Darunter waren 56 Menschen in Rayong und 28 in der angrenzenden Provinz Chonburi.



„Die Zahl der neuen Fälle steigt rapide an", betonte Dr. Taweesilp. Die Anzahl der Provinzen, die neue Covid-Fälle verzeichneten, stieg von sechs vom 18. bis 20. Dezember auf 26 vom 21. bis 23. Dezember, auf 37 vom 24. bis 26. Dezember und auf 45 vom 27. bis 29. Dezember. Basierend auf den Berechnungen der Gesundheitsbehörden könnte die Zahl der täglich neu auftretenden Fälle ohne jegliche Kontrollmaßnahmen bis zum 14. Januar 18.000 erreichen, bei verstärkten Kontrollmaßnahmen wären es weniger als 1.000 pro Tag.