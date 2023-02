In Vorbereitung auf Songkran sollen sich alle Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen Thailands auf einen möglichen Anstieg der Covid-19-Erkrankten vorbereiten, so eine Anweisung des Gesundheitsministeriums. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Thailändische Krankenhäuser und kommunale Gesundheitszentren sollen sich auf Anweisung des Gesundheitsministeriums einen Anstieg der Covid-19-Infektionen während der Songkran-Feiertage im April und der Wiedereröffnung der Schulen im Juni vorbereiten.

Die Krankenhäuser haben in der vergangenen Woche (19.–25. Februar) 204 Covid-19-Fälle aufgenommen, von denen 66 an schweren Symptomen litten, informierte der Staatssekretär für öffentliche Gesundheit Dr. Opas Karnkawinpong am Montag (28. Februar 2023).

Neun Patienten starben in der vergangenen Woche an Covid-19, alle gehörten zu den Risikogruppen (über 60 und/ oder mit chronischen Erkrankungen).

Dr. Opas sagte, dass die Zahl der Infektionen während des Songkran-Festes im April und im Juni, wenn die Schulen für das erste Semester öffnen, voraussichtlich steigen wird.

Songkran sei laut Dr. Opas besorgniserregend, da zum ersten Mal seit drei Jahren ausländische Touristen und Thais wieder ohne große Einschränkungen feiern und Wasserschlachten veranstalten können.

Daher sollen Krankenhäuser und Kliniken die Überwachungs- und Krankheitsbekämpfungsmaßnahmen während der Gefahrenzeit erhöhen.

Dr. Opas riet den Menschen, in der Öffentlichkeit und bei Kontakten mit Risikogruppen Gesichtsmasken zu tragen. Menschen, die seit mehreren Monaten nicht mehr geimpft worden sind, sollten sich auffrischen lassen, fügte er hinzu. Das Ministerium riet den Menschen außerdem, sich regelmäßig die Hände zu waschen und sich testen zu lassen, wenn sie Covid-19-Symptome verspüren.

Dr. Opas sagte, dass das Ministerium auch die Gesundheitsämter in den Grenzprovinzen angewiesen habe, den Ausbruch der Vogelgrippe in Kambodscha zu überwachen und die Gesundheitsuntersuchungen von Reisenden an den Grenzübergängen zu verschärfen.

Diejenigen, die in den letzten 14 Tagen Ausbruchsgebiete besucht haben oder mit Vogelgrippe-Patienten in Kontakt gekommen sind, müssen sich in Krankenhäusern untersuchen lassen, fügte er hinzu.

Außerdem sollen die Geflügelzüchter den Behörden melden, wenn ihre Tiere ohne ersichtlichen Grund massenhaft verenden, und ihr Fleisch nicht essen, wenn es nicht ordnungsgemäß zubereitet wurde.

Am Sonntag meldete die Weltgesundheitsorganisation, dass sich der Ausbruch des H5N1-Virus (Vogelgrippe) trotz des Todes eines 11-jährigen Mädchens in Kambodscha in der vergangenen Woche immer noch auf einem niedrigen Niveau befindet. Das Mädchen und ihr Vater hatten sich nach direktem Kontakt mit infizierten Tieren angesteckt, hieß es.