Von: Björn Jahner | 03.02.19

BANGKOK: Wer nach einem 14-Stunden-Flug von Übersee nach Bangkok genüsslich nach der Landung eine Zigarette rauchen möchte, der muss sich ab sofort etwas länger in Verzicht üben.

Am Sonntag hat Airports of Thailand (AoT), Betreiber der sechs wichtigsten Flughäfen des Landes, alle Raucherräume an seinen Airports geschlossen. Die Flughäfen Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Chiang Mai, Hat Yai und Mae Fah Luang Airport sind ab sofort rauchfrei. AoT leistet damit dem Tobacco Control Act aus dem Jahr 2017 und einem vom Gesundheitsministerium erlassenem Gesetz aus dem Jahr 2018 Folge, mit dem Regierungseinrichtungen und Gebäude von staatlichen Betrieben zu rauchfreien Zonen erklärt wurden. Personen, die gegen das Rauchverbot verstoßen, droht ein Bußgeld in Höhe von 5.000 Baht. Das Verbot gilt auch im Freien im Umkreis von fünf Metern vor dem Eingang. Gemäß AoT stehen für Raucher jedoch vor den Terminals Raucherzonen bereit, die im Einklang mit dem Gesetz stehen.