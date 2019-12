Warm anziehen! Nächste Woche soll auch in Pattaya der Winter Einzug erhalten. Foto: Asier / Adobe Stock

PATTAYA: Gemäß den Vorhersagen des meteorologischen Amts soll nächste Woche auch in Pattaya der Winter mit deutlich kühleren Temperaturen von 18 °C Einzug erhalten.

Bereits am Dienstag sorgte besonders in den Abendstunden konstanter Wind für ein vergleichsweise gemäßigtes Klima. Kalte Luftmassen aus China sollen laut der Wettervorhersage dazu führen, dass die gefühlte Temperatur mit 14 °C sogar weitaus niedriger ausfällt, als Thermometer anzeigt. Während die gemäßigten Temperaturen von an Kälte gewöhnten Europäern durchaus als angenehm empfunden werden, sind sie für die Einheimischen wiederum eine eiskalte Herausforderung, weshalb der Bevölkerung geraten wird, längere Kleidung zu tragen, um einer Erkältung präventiv entgegenzuwirken. Den vollständigen Wetterbericht kann man online beim Thai Meteorological Department nachlesen.