Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.19

BANGKOK: Auf dem Flughafen Don Mueang hat die Polizei einen 38-jährigen Mann aus Taiwan festgenommen, bevor er eine Maschine mit 7,2 Kilogramm Heroin in sein Heimatland besteigen konnte.

Er hatte die Drogen in 18 Dosen mit Puder verborgen. Der Verhaftete beteuerte seine Unschuld, er habe die Dosen für 30.000 Baht nach Taiwan bringen sollen. Die Polizei hatte von Kollegen in Taiwan einen Hinweis auf den Drogenschmuggel erhalten. Das Heroin hätte in dem Land den 100fachen Preis des Wertes in Thailand gebracht. Der Schmuggler war am 13. April mit einem Touristenvisum nach Bangkok gekommen. Nach seiner Festnahme durchsuchten Beamte ein Hotelzimmer an der Soi Rang Nam in der Bangkoker Innenstadt. Dort trafen sie auf einen zweiten Taiwanesen mit 8,8 Kilogramm Heroin. Die zusammen 16 Kilo Drogen hätten in Taiwan für umgerechnet 500 Millionen Baht abgesetzt werden können.