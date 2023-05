Syriens Rückkehr in die Arabische Liga möglich 

KAIRO: Die Außenminister der arabischen Länder wollen am Sonntag bei einem Treffen in Kairo unter anderem über die Lage in Syrien beraten. Das meldeten mehrere arabische Medien am Freitag unter Berufung auf die Arabische Liga. Nach Angaben des US-Senders CNN soll es dabei auch eine Abstimmung über Syriens Rückkehr in die Organisation geben. Jordaniens Außenminister Aiman al-Safadi sagte, er glaube dass es genug Stimmen für den Schritt gebe.

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, hatte sich zuvor ähnlich geäußert. Er halte Syriens Rückkehr in die Liga für «sehr wahrscheinlich», sagte er in einem Interview mit einem saudischen Fernsehsender.

Syriens Mitgliedschaft war 2011 ausgesetzt worden, nachdem Regierungstruppen die Proteste im Land gewaltsam niederschlugen. Aus den Aufständen entwickelte sich ein Bürgerkrieg, der bis heute andauert. Präsident Baschar al-Assad ist wegen des gewaltsamen Vorgehens seiner Regierung gegen die eigene Bevölkerung weitgehend isoliert. Eine Rückkehr in die Arabische Liga, für die sich unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und der Oman einsetzen, wäre ein wichtiges Symbol, dass diese Isolation im arabischen Raum überwunden ist.

Das nächste Gipfeltreffen der 22-köpfigen Organisation ist für den 19. Mai in Saudi-Arabien angesetzt. Assad könnte das Treffen dann sogar leiten, meldete der Sender CNN unter Berufung auf einen hochrangigen diplomatischen Beamten.

Am Montag hatten sich bereits die Außenminister Jordaniens, Saudi-Arabiens, Ägyptens und des Iraks mit ihrem syrischen Amtskollegen Faisal al-Mikdad getroffen, um den Syrien-Konflikt sowie eine Normalisierung der Beziehungen zu besprechen.