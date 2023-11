Von: Hans Fritschi | 12.11.23

Seit mehreren Monaten esse ich abends praktisch nur noch Bircher-Müesli und schlafe seitdem erheblich besser. Natürlich enthält mein Super-Müesli meistens auch Früchte aus dem eigenen Garten. Zum Beispiel unsere guten Rio-Guaven.

Lippenstift-Büsche mit Samenkapseln.

Rio-Guaven nenne ich unsere birnförmigen Farangs, die außen gelb, innen rot sind und einen feinen, süßlich-erdbeerigen Geschmack haben, der sie von den hier gängigen runden und grünen, geschmacklich eher langweiligen Früchten erheblich unterscheidet. Erstmals gesehen habe ich sie in Rio de Janeiro auf dem Markt, deshalb nenne ich sie – in Ermangelung ihres wirklichen Namens – Rio-Guaven.

Viele Früchte reifen alle zusammen

Gerade jetzt haben mehrere der aus Rio-Guaven-Samen gezogene Bäume Früchte getragen. Wenige kann ich täglich frisch in mein Müesli schnetzeln, doch die andern würden verderben. Deshalb koche ich die Überschüsse ein und verarbeite sie zu Konfitüre. Das ist ganz einfach und nicht mit besonders viel Aufwand verbunden.

Konfitüre ist so sehr leicht herstellbar.

Die Früchte werden gewaschen und in Stücke geschnitten, dann langsam aufgekocht. Hinzu gebe ich lediglich Zitronenzesten (geraffelte Zitronenschale), etwas Zitronensaft und Zucker nach Gusto. Geliermittel wäre nicht unbedingt nötig, denn die Schalen der Guaven enthalten bereits Pektin, das in Europa wohl das gängigste Produkt zum Gelieren ist. Aber ich gebe sicherheitshalber etwas Pektin zu, das man heutzutage auch in Thailand in Back-Läden bekommt, sogar in Nong Khai kann ich es nun kaufen. Die Gelierprobe zeigt dann unmiss­verständlich, ob die Menge genügt. Alternativ könnte Gelatine verwendet werden, was Vegetarier oder Veganer allerdings unterlassen werden, da sie aus Knochen gewonnen wird. Eine weitere Alternative ist das aus Meeralgen gewonnene Agar Agar, da ist allerdings die Dosierung schwierig.

Die fertige, heiße Konfitüre wird dann entweder in sterilisierte Gläser eingeweckt oder zum rascheren Verzehr in Tup-perware-Behältern im Kühlschrank gelagert.

Optimierung der Müesli-Mischung

Die Gelierprobe ist perfekt gelungen.

Zugegeben, ich verwende nicht nur lokale Thai-Produkte wie etwa Mango kombiniert mit Passionsfrüchten, sondern greife auch auf Tiefgefrorenes von Makro zurück. Aprikosen, Himbeeren oder eben gerade Cranberrys habe ich schon verwendet und pro Kilo nur 169 Baht bezahlt. Letztere kann ich dann nicht nur als Fruchtanteil im Müesli verwenden, sondern auch Apfelhälften damit füllen und zur bevorstehenden Weihnachtsgans reichen. Achtung: Nur noch wenige Weihnachtsgänse sind fürs Fest erhältlich, rasche Reservierung dringend nötig!

Auch Joghurt fürs Müesli könnte man natürlich ohne große Mühe selber herstellen, aber mangels eigener Milch greife ich dabei auf das super-günstige Produkt von Makro zurück, wo 2 Liter für nur 175 Baht zu haben sind.

Auch beim Müeslimix verwende ich keine der gängigen Produkte mehr, sondern kaufe die einzelnen Bestandteile wie Haferflocken, Rosinen, Nüsse oder Trockenfrüchte separat und mische das Ganze nach Gusto selber. So kann ich den Zuckeranteil viel besser kontrollieren, den Fruchtanteil ja sowieso.

Da ich mich am Abend – wie gesagt – fast nur noch von meinem aufgepeppten Müesli ernähre, schlafe ich um einiges besser, als wenn ich – wie während über 40 Jahren bei mir üblich – auf die Nacht hin meine Hauptmalzeit zu mir nehme. Dazu beitragen mag auch, dass zum so gesunden und schmackhaften Müesli weder Wein, Bier oder Schnaps passen wollen…

