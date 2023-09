Von: Björn Jahner | 19.09.23

MAE HONG SON: In Mae Hong Son wurde mit dem Abbau der bekannten Su Tong Pae, der längsten Brücke im Bezirk Mueang, begonnen, damit sie renoviert werden kann.

Mehrere Anwohner, darunter Lehrer, Studenten und Soldaten, haben sich zusammengetan und bauen die am 8. September durch Sturzfluten beschädigte Brücke ab. Es wird erwartet, dass der Abbau noch am Dienstag (19. September 2023) abgeschlossen wird.

Phra Palad Chittapat Akkhapanyo, Abt des Wat Phu Somnaram, sagte, dass der Tempel am kommenden Sonntag (24. September 2023) eine Gewandopferungszeremonie abhalten wird, damit die Gläubigen für die Renovierung spenden können.

Die Su-Tong-Pae-Brücke ist etwa 500 Meter lang und besteht aus Bambus und altem Holz. Sie verbindet das Suan Thamphusama Dhamma-Praxisgebiet und die Gemeinde Ban Kung Mai Sak.

Die Brücke wurde gebaut, um den Mönchen und Novizen das Sammeln von Almosen in der Gemeinde Ban Kung Mai Sak zu erleichtern und bequemer zu machen. Sie wurde „Su Tong Pae“ genannt, was in der Shan-Sprache „Beten für Erfolg“ bedeutet.

Sie ist bei Besuchern der Provinz sehr beliebt, da sie von der Brücke aus die spektakuläre Landschaft der Reisfelder und des Mae-Sanga-Kanals sehen können.