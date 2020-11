Sturzfluten treffen 400 Familien

Land unter in der Provinz Songkhla im tiefen Süden des Landes. Foto: The Nation

SONGKHLA: Ein Dorf mit etwa 400 Familien im Bezirk Sadao stand am Sonntagmorgen unter Wasser. Nach Starkregen hatten Sturzfluten vom Berg Khao Nam Khang an der thailändisch-malaysischen Grenze die Wohnhäuser überschwemmt.

Die heftigen Niederschläge begannen am Samstagnachmittag und dauerten bis zum späten Abend an. Das Wasser stürzte in einer Kaskade den Berg hinunter und überschwemmte Nam Lat, ein Dorf im Tambon Sanmak Taew. Fast das gesamte Dorf mit etwa 400 Haushalten wurde überschwemmt, einschließlich Straßen und Ackerland. Die Dorfbewohner waren gezwungen, ihre Habseligkeiten, darunter Autos und Motorräder, in höher gelegene Gebiete zu bringen.

Nam Lat ist eines von mehreren Dörfern in der Gegend, die nach starken Regenfällen häufig überflutet werden. Es liegt am Ufer des U-Tapao-Kanals, der Wasser aus dem Nam-Khang-Gebirge erhält. Bewohner anderer Dörfer flussabwärts im Tambon Prik und Tambon Tha Pho wurden vor Überschwemmungen gewarnt, da die Wassermassen vom Dorf Nam Lat in ihre Richtung flossen.