Steinmeier beginnt Staatsbesuch in Kasachstan

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.23

President Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Photo: epa/Filip Singer

ASTANA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Dienstag einen zweitägigen Staatsbesuch in Kasachstan. Zum Auftakt (10.00 Uhr Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) wird ihn der Staatspräsident des zentralasiatischen Landes, Kassym-Schomart Tokajew, mit militärischen Ehren begrüßen. Nach einem Gespräch wollen beide Präsidenten später auch an einem deutsch-kasachischen Wirtschaftsforum teilnehmen.

Kasachstan ist wirtschaftlich für Deutschland unter anderem wegen seines Ölreichtums interessant. So bezieht die Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt Erdöl unter anderem aus Kasachstan, nachdem seit Januar wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine kein russisches Öl mehr über die Pipeline Druschba kommt.

Politisch ist Kasachstan ein eher schwieriges Land. Tokajews Führungsstil gilt als autoritär. Im Januar vergangenen Jahres waren soziale und politische Proteste mit Ausschreitungen in der ehemaligen Sowjetrepublik gewaltsam niedergeschlagen worden - auch mit Hilfe russischer Soldaten. Nach Behördenangaben wurden mindestens 200 Menschen getötet.

Steinmeier wird im Anschluss nach Kirgistan weiterreisen. Er will nach Angaben des Bundespräsidialamts mit den Besuchen die große geopolitische und geoökonomische Bedeutung der Region betonen und signalisieren, dass Deutschland als Partner bereit stehe.

Kasachstan ist im Vergleich zu Deutschland von der Fläche her fast acht Mal so groß, zählt aber mit gut 19 Millionen Menschen noch nicht einmal ein Viertel der Einwohner.